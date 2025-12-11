Brann - Fenerbahçe maç kadrosu! Fenerbahçe 11'i

Fenerbahçe 11'i belli oluyor! Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak.

BRANN - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Brann - Fenerbahçe maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Brann - Fenerbahçe maç kadroları ise şöyle:

Brann 11: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm

Fenerbahçe 11: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

BRANN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde bu akşam Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.

Karşılaşma, Bergen kentindeki Brann Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak. Maçın hakem trio­sunda Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod düdük çalarken, ona Erwan Finjean ve Valentin Evrard yardımcı hakemler olarak eşlik edecek.

Turnuvada geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan temsimiz Fenerbahçe, topladığı 8 puanla sıralamada 20. basamakta yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, kazandığı iki karşılaşmayı İstanbul'da oynadı. Deplasmandaki iki maç ise beklenildiği gibi geçmedi; Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında ise golsüz eşitliği bozamadı.

Rakip Brann'ın performansı da benzer bir tablo çiziyor. Norveç temsilcisi iç sahada oldukça etkili bir görüntü sergileyerek Utrecht'i 1-0, Rangers'ı ise 3-0'la geçti. Buna karşın dış sahada galibiyet elde edemedi; Lille'e 2-1 yenilirken Bologna ile 0-0, PAOK ile 1-1 berabere kaldı.

Brann, Avrupa Ligi'ndeki beş maçlık süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken rakip filelere 6 gol gönderip kalesinde 3 gol gördü.