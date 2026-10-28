Bournemouth Aston Villa maçı hangi kanalda, Bournemouth Aston Villa maçı nereden CANLI izlenir?

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Bournemouth – Aston Villa maçı bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45’te başlayacak. Karşılaşma, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Bournemouth – Aston Villa maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

BOURNEMOUTH ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth ile Aston Villa arasındaki İngiltere Lig Kupası karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BOURNEMOUTH ASTON VİLLA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BOURNEMOUTH ASTON VİLLA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

BOURNEMOUTH ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.45’te, İngiltere yerel saatiyle ise 19.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

BOURNEMOUTH ASTON VİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Bournemouth’un iç saha maçlarını oynadığı Vitality Stadyumu’nda oynanacak. Premier Lig’in en küçük kapasiteli statlarından biri olan Vitality, taraftarın sahaya yakınlığıyla bilinen sıcak atmosferiyle dikkat çekiyor.

KUPADA TEK MAÇ ELEME

İngiltere Lig Kupası’nda karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Normal süre sonunda beraberlik olması halinde tur atlayan takım doğrudan penaltı atışlarıyla belirleniyor.

BOURNEMOUTH VE ASTON VİLLA HANGİ TAKIM?

Bournemouth, İngiltere’nin güney kıyısındaki Bournemouth kentinin takımı ve bu sezon Avrupa’da UEFA Avrupa Ligi’nde de mücadele ediyor. Aston Villa ise Birmingham merkezli, İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden biri. 1982’de Avrupa Kupası’nı kazanan Aston Villa, geçen sezon İstanbul’da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalini kazanarak yeniden Avrupa şampiyonu oldu. İngiliz ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’yi 6-0 mağlup etmişti. Aston Villa, İngiltere Lig Kupası’nı da beş kez kazanan kulüpler arasında yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.