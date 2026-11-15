BOTAŞ doğal gaz limitleri ne kadar? Kasım ve aralıkta il il kademe sınırı kaç metreküp?

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BOTAŞ'ın konut aboneleri için ekim sonunda internet sitesinde yayımladığı tabloya göre kasım 2026 doğal gaz limiti İstanbul'da 136,01, Ankara'da 283,78, İzmir'de 67,97 standart metreküp (Sm³). Aralıkta limit İstanbul'da 259,35, Ankara'da 420, İzmir'de 196,23 Sm³ oluyor. Limit 81 ilde ayrı ayrı belirleniyor; aylık tüketimi bu sınırı geçen hanede ikinci kademe fiyatı devreye giriyor.

BOTAŞ DOĞAL GAZ LİMİTLERİ NE KADAR?

Limit ilden ile ve aydan aya değişiyor. BOTAŞ tablosundan bazı iller şöyle: Bursa'da kasım limiti 183,30, aralık limiti 281,66 Sm³. Antalya'da 41,86 ve 157,94 Sm³. Erzurum'da 507,05 ve 696,94 Sm³, Kars'ta 499,66 ve 682,06 Sm³.

Tablodaki en yüksek sınır Ardahan'da: kasımda 520,45, aralıkta 732,29 Sm³. En düşük sınır ise Mersin'de, kasımda 24,71, aralıkta 106,40 Sm³. Diğer illerin değerleri BOTAŞ'ın internet sitesindeki aylık tüketim limitleri tablosunda yer alıyor.

LİMİTLER DEĞİŞTİ Mİ?

Evet. Kasım limiti 81 ilin hepsinde, aralık limiti 79 ilde yükseldi. İstanbul'un kasım sınırı daha önce 101,71, aralık sınırı 198,12 Sm³ idi. Ankara'da önceki değerler 161,63 ve 284,25 Sm³ olarak uygulanıyordu. İzmir ve Mersin'de aralık limiti aynı kaldı. BOTAŞ'ın tablosunda değişikliğin gerekçesi yer almıyor.

KADEMELİ TARİFE NEDİR?

Konutlarda doğal gaz 4 Nisan 2026'dan bu yana iki kademeli fiyatla satılıyor. Birinci kademenin BOTAŞ toptan satış fiyatı 10,625 TL/Sm³, ikinci kademeninki 18 TL/Sm³. Bu rakamlara KDV, ÖTV ve dağıtım bedeli dahil değil; faturadaki birim fiyat bu kalemlerle birlikte daha yüksek çıkıyor.

Ekonomi basınında yer alan hesaplamalara göre aylık tüketim ilin limitini aştığında o ayın tüketiminin tamamı ikinci kademeden fiyatlanıyor. Fatura dönemi iki aya yayılırsa her ayın tüketimi kendi ayının limitine göre değerlendiriliyor.

LİMİTİ NASIL TAKİP EDEBİLİRİM?

Hanenin aylık tüketimi doğal gaz faturasında metreküp olarak yazıyor. Bu rakam, oturduğunuz ilin o ayki limitiyle karşılaştırılabilir. İl il güncel tablo BOTAŞ'ın internet sitesinde, tüketim bilgisi ise bağlı olunan dağıtım şirketinin faturasında ve uygulamasında bulunuyor.