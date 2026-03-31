Bosna Hersek İtalya maçında turu kim geçti, Dünya Kupası'na kim katıldı?

BOSNA HERSEK VS İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası eleme maçında Bosna Hersek ile İtalya, Zenica’daki Bilino Polje Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maç, 31 Mart Salı günü saat 21:45’te başlayacak ve S Sport Plus ile Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu kritik mücadelede turu hangi takımın geçeceğini merak ediyor.

S SPORT PLUS VE EXXEN CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Bosna Hersek-İtalya karşılaşması S Sport Plus ve Exxen platformlarında şifreli olarak yayınlanacak. Her iki kanal da Türksat uydusu üzerinden numaralı kanallardan ve internet platformu üzerinden izlenebilir. Maç öncesi kullanıcıların platform ayarlarını kontrol etmesi, sorunsuz bir yayın deneyimi için önem taşıyor.

BOSNA HERSEK-İTALYA MAÇI TARİHİ VE SAATİ

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak. Bosna Hersek ve İtalya, turu geçmek için sahada mücadele edecek.

BOSNA HERSEK İTALYA MAÇINDA TURU KİM GEÇTİ?

Bu gece, 2026 Dünya Kupası eleme maçında Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, turu hangi takımın geçeceğini merakla bekliyor. Maç öncesi heyecan giderek artıyor ve taraftarlar kritik mücadeleyi canlı olarak takip etmeye hazırlanıyor. Henüz maç sona ermedi.