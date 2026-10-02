Bosna Hersek İsveç maçı hangi kanalda, Bosna Hersek İsveç nereden CANLI izlenir?

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Avrupa futbolunda milli maç heyecanı devam ederken Bosna Hersek ile İsveç, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir sınav verecek. Grup sıralaması açısından önemli bir eşik niteliği taşıyan karşılaşma, iki takımın taraftarları kadar Avrupa futbolunu yakından takip eden izleyicilerin de ilgisini çekiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı olarak nereden izlenebileceğini araştırıyor. Bosna Hersek- İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Haberimizde tüm ayrıntıları derledik.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosna Hersek ile İsveç arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, A Para ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Aynı saatte A Spor'da Fransa-İtalya karşılaşması yer aldığından, Bosna Hersek-İsveç maçını izlemek isteyenlerin A Para kanalına yönelmesi gerekiyor.

A PARA KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmayı yayınlayacak olan A Para, Digiturk platformunda 43. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal numaralarında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için maç öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyon başında izleyemeyecek olan futbolseverler, kanalın resmi dijital yayın seçeneklerini tercih edebilir. Ancak internet yayınlarında zaman zaman bağlantı kaynaklı kesintiler yaşanabileceği unutulmamalı. Güvenli ve kesintisiz bir izleme deneyimi için resmi olmayan "canlı izle" bağlantılarından uzak durulması öneriliyor.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Bosna Hersek ile İsveç, 2 Ekim 2026 Cuma günü, yani bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yaşanma ihtimaline karşı resmi kaynakların takip edilmesinde fayda var.

BOSNA HERSEK-İSVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda oynanacak. Tribünlerin sahaya yakınlığı ve coşkulu taraftar atmosferiyle bilinen stadyum, ev sahibi ekip için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

ZORLU BİR MÜCADELE BEKLENİYOR

Kendi sahasında rakiplerine zor anlar yaşatmasıyla bilinen Bosna Hersek, İsveç karşısında da taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. İskandinav futbolunun güçlü temsilcilerinden İsveç ise deplasmandan olumlu bir sonuçla dönerek grupta iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki mücadele, Uluslar Ligi'ndeki grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.