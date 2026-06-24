Haberler

Bosna Hersek gruptan çıktı mı, Bosna Dünya Kupası son 32'ye kaldı mı?

Bosna Hersek gruptan çıktı mı, Bosna Dünya Kupası son 32'ye kaldı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek’in Dünya Kupası performansı ve “Son 32” turuna kalıp kalmadığı konusu futbolseverler tarafından yakından takip edilirken, 2026 turnuvasında B Grubu’nda yer alan Balkan temsilcisinin gruptan çıkma ihtimali büyük merak konusu oldu. Kanada ve İsviçre gibi güçlü rakiplerle aynı grupta mücadele eden Bosna Hersek’in son maçlar öncesi puan durumu, “Son 32 turuna kalabilecek mi?” sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Bosna Hersek’in Dünya Kupası’nda gruptan çıkıp çıkamadığına dair araştırmalar hız kazanırken, takımın son maç sonuçları ve B Grubu sıralaması belirleyici rol oynuyor. Taraftarlar, Bosna Hersek’in Dünya Kupası Son 32 turuna kalıp kalmadığını öğrenmek için güncel puan durumunu ve olası senaryoları yakından takip ediyor.

BOSNA HERSEK GRUPTAN ÇIKTI MI?

Bosna Hersek Dünya Kupası grubundaki geleceği henüz netleşmedi. Turnuvada Son 32 turuna kalma yarışı son maçlara taşınırken, grupta puan dengeleri oldukça kritik bir noktaya ulaştı. Bosna Hersek’in gruptan çıkıp çıkamayacağı, bugün oynanacak karşılaşmaların ardından kesinlik kazanacak.

KRİTİK MAÇLAR BUGÜN OYNANIYOR

Grubun kaderini belirleyecek iki önemli karşılaşma bugün sahne alıyor. Hem liderlik hem de Son 32 bileti için oynanan maçlar, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Tüm senaryolar bu karşılaşmaların ardından yeniden şekillenecek.

BOSNA HERSEK  KATAR

Katar ile karşılaşacak olan Bosna Hersek, gruptan çıkma yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Bu maçtan alınacak sonuç, Bosna Hersek’in Son 32 şansını doğrudan etkileyecek.

İSVİÇRE  KANADA

Diğer kritik mücadelede ise İsviçre ile Kanada karşı karşıya geliyor. Bu maçın sonucu da gruptaki puan dengelerini tamamen değiştirebilecek önemde.

SON 32 SENARYOLARI

Bosna Hersek’in Son 32’ye kalması için galibiyet veya puan hesapları büyük önem taşıyor. Averaj ve diğer maçın sonucu, sıralamayı belirleyecek en kritik faktörler arasında yer alıyor. Tüm ihtimaller, maçların bitiş düdüğüyle birlikte netleşecek.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bosna Hersek’in Dünya Kupası macerasında kader günü geldi çattı. Taraftarlar, gözünü hem Bosna Hersek – Katar hem de İsviçre – Kanada maçlarına çevirmiş durumda. Son 32 bileti için tüm hesaplar sahada yapılacak ve grup tablosu bugün kesinleşecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasa taslağının detayları
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni

5 yaşındaki Hamza'nın korkunç ölümünde, belediye başkanı hesap verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı

İlk vaka geldi! Bir ilçemizde kuduz karantinası başladı

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a giden uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu