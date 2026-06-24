Bosna Hersek gruptan çıktı mı, Bosna Dünya Kupası son 32'ye kaldı mı?

Bosna Hersek’in Dünya Kupası’nda gruptan çıkıp çıkamadığına dair araştırmalar hız kazanırken, takımın son maç sonuçları ve B Grubu sıralaması belirleyici rol oynuyor. Taraftarlar, Bosna Hersek’in Dünya Kupası Son 32 turuna kalıp kalmadığını öğrenmek için güncel puan durumunu ve olası senaryoları yakından takip ediyor.

BOSNA HERSEK GRUPTAN ÇIKTI MI?

Bosna Hersek Dünya Kupası grubundaki geleceği henüz netleşmedi. Turnuvada Son 32 turuna kalma yarışı son maçlara taşınırken, grupta puan dengeleri oldukça kritik bir noktaya ulaştı. Bosna Hersek’in gruptan çıkıp çıkamayacağı, bugün oynanacak karşılaşmaların ardından kesinlik kazanacak.

KRİTİK MAÇLAR BUGÜN OYNANIYOR

Grubun kaderini belirleyecek iki önemli karşılaşma bugün sahne alıyor. Hem liderlik hem de Son 32 bileti için oynanan maçlar, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Tüm senaryolar bu karşılaşmaların ardından yeniden şekillenecek.

BOSNA HERSEK KATAR

Katar ile karşılaşacak olan Bosna Hersek, gruptan çıkma yolunda kritik bir sınava çıkıyor. Bu maçtan alınacak sonuç, Bosna Hersek’in Son 32 şansını doğrudan etkileyecek.

İSVİÇRE KANADA

Diğer kritik mücadelede ise İsviçre ile Kanada karşı karşıya geliyor. Bu maçın sonucu da gruptaki puan dengelerini tamamen değiştirebilecek önemde.

SON 32 SENARYOLARI

Bosna Hersek’in Son 32’ye kalması için galibiyet veya puan hesapları büyük önem taşıyor. Averaj ve diğer maçın sonucu, sıralamayı belirleyecek en kritik faktörler arasında yer alıyor. Tüm ihtimaller, maçların bitiş düdüğüyle birlikte netleşecek.

GENEL DEĞERLENDİRME

Bosna Hersek’in Dünya Kupası macerasında kader günü geldi çattı. Taraftarlar, gözünü hem Bosna Hersek – Katar hem de İsviçre – Kanada maçlarına çevirmiş durumda. Son 32 bileti için tüm hesaplar sahada yapılacak ve grup tablosu bugün kesinleşecek.