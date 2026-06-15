Borsa neden yükseliyor? SON DAKİKA! 15 Haziran Pazartesi BİST100 endeksi yüzde kaç?

Küresel piyasalarda hafta başında oluşan pozitif atmosfer, yurt içi piyasalara da güçlü şekilde yansıdı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, yeni haftaya alımların etkisiyle dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Özellikle bankacılık hisselerinde görülen güçlü talep, endeksin açılışta önemli bir sıçrama gerçekleştirmesini sağladı. Peki, borsa neden yükseliyor? 15 Haziran Pazartesi BİST100 endeksi yüzde kaç?

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

Borsa İstanbul’daki yükselişin merkezinde, küresel piyasalarda risk algısını değiştiren diplomatik gelişmeler yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığı yönünde peş peşe açıklamalar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında anlaşma sağlandığını duyururken, ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını ve Hürmüz Boğazı’nın açılarak ABD’nin deniz ablukasının kaldırılacağını bildirdi.

Sürece ilişkin bir açıklama da İran tarafından geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak mutabakat zaptının 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanacağını açıkladı.

Söz konusu gelişmeler, küresel piyasalarda enerji arzına ilişkin risklerin azalabileceği beklentisini güçlendirdi. Özellikle petrol fiyatları kaynaklı enflasyon baskılarının hafiflemesi ihtimali, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine destek verdi.

Analistler, ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın küresel enflasyon görünümünü olumlu etkileyebileceğini değerlendiriyor. Enerji maliyetlerinde yaşanabilecek normalleşmenin, merkez bankalarının faiz politikaları üzerindeki baskıyı azaltabileceği yönündeki beklentiler de piyasalardaki iyimserliği destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Bu çerçevede dünya genelinde hisse senedi piyasalarında alıcılı seyir öne çıkarken, Borsa İstanbul da küresel risk iştahındaki artıştan olumlu etkilendi.

15 HAZİRAN PAZARTESİ BİST100 ENDEKSİ YÜZDE KAÇ?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem günü olan cuma gününü yüzde 1,42 değer kazanarak 13.938,48 puandan tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise yükseliş ivmesi daha da güçlendi. BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 420,99 puan artış kaydederek 14.359,48 puana yükseldi.

Bu rakamlar doğrultusunda endeks, günün açılışında yüzde 3,02 oranında değer kazandı.

Açılıştaki yükseliş, sektör endekslerine de geniş çaplı şekilde yansıdı. Günün ilk işlemlerinde tüm sektör endekslerinin artıda seyrettiği görülürken, en güçlü performans bankacılık sektöründe gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,41 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 3,11 değer kazandı. Sektörler bazında incelendiğinde yatırımcı ilgisinin özellikle finans hisselerinde yoğunlaştığı görüldü.

KÜRESEL PİYASALARDA ANLAŞMA ETKİSİ

Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda dikkatler, ABD ile İran arasında duyurulan anlaşmaya çevrildi.

Piyasalarda oluşan beklentilere göre, enerji tedarikine ilişkin risklerin azalması ve petrol fiyatlarında istikrarın sağlanması ihtimali, enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir etki oluşturabilir.

Uzmanlar, enerji fiyatlarından kaynaklanan maliyet baskılarının hafiflemesinin, özellikle bu hafta faiz kararlarını açıklayacak merkez bankaları açısından önemli bir gelişme olabileceğini belirtiyor.

Küresel yatırımcıların risk iştahındaki artış, hisse senedi piyasalarında yükseliş eğilimini desteklerken, gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik ilginin de artmasına katkı sağlıyor.

BANKACILIK HİSSELERİ YÜKSELİŞE ÖNCÜLÜK ETTİ

BIST 100 endeksindeki yükselişte bankacılık sektörü hisseleri belirleyici rol oynadı.

Açılış verilerine göre bankacılık endeksi yüzde 6,41 ile sektörler arasında en yüksek getiriyi sağladı. Holding endeksindeki yüzde 3,11’lik yükseliş de endekse önemli katkı sundu.

Tüm sektör endekslerinin pozitif bölgede işlem görmesi, yükselişin yalnızca belirli hisselerle sınırlı kalmadığını ve piyasaya daha geniş bir şekilde yayıldığını ortaya koydu.

Bu görünüm, haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul genelinde alım ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu gösterdi.

NOT: Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.