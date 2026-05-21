Borsa devre mi kesti, borsa neden devre kesti? Borsada işlemleri durduruldu mu?

Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmalar sonrası yatırımcılar “borsa neden devre kesti?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Endekste görülen hızlı değişimlerin ardından devre kesici uygulamasının devreye girip girmediği araştırılırken, piyasalardaki son durum merak konusu oldu.

BORSA İSTANBUL’DA SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Gün içinde artan satışlarla birlikte BIST 100 endeksi aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Saat 17.40 itibarıyla endeks 13.643 seviyesine kadar geriledi. Piyasalarda yaşanan bu düşüş, siyasi gelişmelerin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Analistler, kısa vadede belirsizliklerin piyasalar üzerinde baskı oluşturabileceğini ifade ederken yatırımcıların gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

DEVRE KESİCİ SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Yaşanan yüzde 6’yı aşan kayıpların ardından Borsa İstanbul’da endeks bazlı devre kesici sistemi devreye alındı. Saat 17.42 itibarıyla işlemler geçici olarak durdurulurken, pay piyasası ve vadeli işlem sözleşmelerinde alım-satım işlemleri askıya alındı.

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, işlemlerin belirlenen saatlerde yeniden başlayacağı ve bazı ürünlerde seans akışının farklı şekilde devam edeceği bildirildi.

YATIRIMCILAR GÖZLERİ PİYASALARA ÇEVİRDİ

Devre kesici uygulamasının ardından yatırımcılar, piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte oluşacak fiyatlamaları yakından takip etmeye başladı. Uzmanlar, siyasi gelişmelerin etkisinin kısa vadede volatiliteyi artırabileceğine dikkat çekiyor.

AÇIKLAMA GELDİ

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 17.42.06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler pay piyasasında saat 18.01 itibarıyla kapanış seansıyla vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18.08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır. Pay piyasasında varant, sertifika ve yeni pay alma hakkı sıralarında işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.