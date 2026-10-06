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Bölünmüş yollarda uygulanacak hız sınırı, kullanılan aracın cinsine göre değişiklik gösteriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yasal hız sınırlarında otomobil, kamyonet, motosiklet, minibüs ve panelvan için farklı limitler bulunuyor. Bu nedenle bölünmüş yolda hız sınırı merak edilirken aracın hangi sınıfta yer aldığı da önem taşıyor. Peki, Bölünmüş yolda hız sınırı kaç? ( Otomobil, kamyonet, motosiklet, minibüs, panelvan)

BÖLÜNMÜŞ YOLDA HIZ SINIRI KAÇ?

Bölünmüş yollarda yerleşim yeri dışındaki yasal hız sınırları araç türlerine göre belirlenirken, ilgili yol kesiminde bulunan trafik işaretleri de dikkate alınıyor. KGM verilerine göre otomobiller için sınır 110 km/sa, minibüsler için 90 km/sa, kamyonetler için 85 km/sa, panelvanlar için 100 km/sa ve motosikletlerin belirli sınıfları için 90 km/sa olarak uygulanıyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLDA OTOMOBİL HIZ SINIRI

Bölünmüş yolda otomobil hız sınırı 110 km/sa olarak uygulanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hız sınırları tablosunda otomobiller, M1 ve M1G sınıfı araçlarla birlikte değerlendirilirken yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız 110 km/sa olarak gösteriliyor.

Bu değer, şehirlerarası çift yönlü karayollarındaki otomobil hız sınırından farklı. KGM'nin güncel tablosunda otomobiller için şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/sa, bölünmüş yollarda ise 110 km/sa sınırı yer alıyor.

Dolayısıyla bölünmüş yolda otomobil kullanan sürücüler açısından temel yasal sınır 110 km/sa olarak belirtiliyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLDA KAMYONET HIZ SINIRI

Bölünmüş yolda kamyonet hız sınırı 85 km/sa olarak belirleniyor. KGM'nin yayımladığı yasal hız sınırları tablosunda kamyonetler N1 ve N1G sınıfındaki araçlar kapsamında gösteriliyor ve yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız 85 km/sa olarak belirtiliyor.

Kamyonetler için şehirlerarası çift yönlü karayollarında belirtilen sınır ise 80 km/sa. Bölünmüş yollarda bu sınır 85 km/sa olarak uygulanıyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLDA MOTOSİKLET HIZ SINIRI

Bölünmüş yolda motosiklet hız sınırı, motosikletin sınıfına göre değişiyor. KGM'nin güncel hız sınırları tablosunda L3 sınıfı motosikletler için bölünmüş yollardaki azami hız 90 km/sa olarak gösteriliyor.

L4, L5 ve L7 sınıfındaki motosikletler için ise bölünmüş yollarda hız sınırı 80 km/sa olarak belirtiliyor. Bu nedenle motosikletlerde tek bir hız sınırı bulunmuyor; araç sınıfına göre farklı limit uygulanıyor.

KGM verilerinde L3 sınıfındaki motosikletlerin şehirlerarası çift yönlü karayollarındaki sınırı 80 km/sa iken bölünmüş yollarda 90 km/sa olarak yer alıyor. L4, L5 ve L7 sınıfındaki motosikletlerde ise bu değerler sırasıyla 70 km/sa ve 80 km/sa şeklinde gösteriliyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLDA MİNİBÜS HIZ SINIRI

Bölünmüş yolda minibüs hız sınırı 90 km/sa olarak uygulanıyor. KGM'nin yayımladığı tabloda M2 sınıfındaki minibüsler için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız 90 km/sa olarak belirtiliyor.

Minibüslerde şehirlerarası çift yönlü karayolları için belirtilen hız sınırı ise 80 km/sa. Bölünmüş yollarda bu sınır 90 km/sa seviyesine çıkıyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLDA PANELVAN HIZ SINIRI

Bölünmüş yolda panelvan hız sınırı 100 km/sa olarak belirtiliyor. KGM'nin hız sınırları tablosunda N1 sınıfı panelvanlar için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız 100 km/sa olarak gösteriliyor.

Panelvan için şehirlerarası çift yönlü karayollarındaki hız sınırı 85 km/sa olarak belirtilirken bölünmüş yollarda bu değer 100 km/sa olarak uygulanıyor.

Bu nedenle panelvan ile bölünmüş yolda seyreden sürücüler açısından KGM'nin güncel tablosunda esas alınan azami hız 100 km/sa olarak yer alıyor.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA HIZ SINIRLARI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel verilere göre bölünmüş yollarda ilgili araç türleri için hız sınırları şöyle:

Otomobil: 110 km/sa

Kamyonet: 85 km/sa

Motosiklet (L3): 90 km/sa

Motosiklet (L4, L5, L7): 80 km/sa

Minibüs: 90 km/sa

Panelvan: 100 km/sa

Bu değerler KGM'nin Türkiye'de araçların uyması gereken yasal hız sınırları tablosunda yer alan, yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar için belirtilen sınırlardır.

Karayolları Genel Müdürlüğü ayrıca hız sınırları konusunda Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğini temel mevzuat olarak yayımlıyor. Kanunun 50. maddesinde şehirlerarası karayolları ve otoyollardaki temel hız sınırlarına ilişkin hükümler bulunurken, araçların cinsine göre uygulanacak azami ve asgari hız sınırlarının yönetmelikle belirlendiği ifade ediliyor.