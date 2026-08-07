Bolu Tüneli kapalı mı, Bolu Dağı Tüneli açık mı?

Bolu Dağı Tüneli açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı özellikle İstanbul ve Ankara yönünde seyahat edecek vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tünelde yaşanabilecek kaza, bakım çalışması veya geçici trafik düzenlemeleri ulaşımda aksamalara neden olabilirken, Bolu Tüneli’nin güncel yol durumu ve alternatif güzergâh seçenekleri merak konusu olmaya devam ediyor.

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE OTOMOBİL YANGINI

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli bölümünde Ankara istikametine ilerleyen Habip A. yönetimindeki 37 ACG 522 plakalı otomobil, tünel içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen alev ve dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında güvenlik amacıyla Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametindeki ulaşım geçici olarak durduruldu.

ANKARA İSTİKAMETİNDE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Otomobil yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşımın kapanması, bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Tünel girişinde ve otoyol üzerinde araç kuyruğu oluşurken, ekipler hem yangına müdahale etti hem de bölgedeki güvenliği sağladı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından tünelde soğutma ve gerekli kontroller gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ankara istikameti yeniden araç trafiğine açıldı.

DUMANDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ

Bolu Dağı Tüneli'ndeki araç yangını sırasında ortaya çıkan dumandan 4 kişinin etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ambulans içerisinde müdahale edilen kişilerin durumlarına ilişkin ağır yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, otomobilin tünel içerisinde neden yandığı yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

BOLU DAĞI TÜNELİ AÇIK MI?

Yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikameti, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Sürücülerin bölgede seyir halindeyken trafik ekiplerinin yönlendirmelerine ve yol üzerindeki uyarı işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.