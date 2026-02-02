Bolu okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bolu'da okul yok mu, 3 Şubat Salı eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 3 Şubat Salı Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.

BOLU HAVA DURUMU

BOLU

3 Şubat Salı Bolu'da Salı günü kar sağanakları etkili olacak. Gündüz sıcaklık -2°C iken gece -5°C'ye kadar düşerek buzlanma riski oluşturacak.

4 Şubat Çarşamba Çarşamba günü hava açıyor ve çoğunlukla güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 3°C'ye çıkarken, gece ayazla birlikte -4°C seviyelerinde kalacak.

5 Şubat Perşembe Bulutlanmanın artacağı Perşembe günü Bolu'da sıcaklıklar hissedilir derecede yükselecek. Gündüz 10°C, gece ise -1°C civarında bir hava bekleniyor.

6 Şubat Cuma Cuma günü Bolu genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların gündüz 9°C, gece ise 1°C dolaylarında olması tahmin ediliyor.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.