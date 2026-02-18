Haberler

Bolu okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bolu okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Bolu'da etkisini artıran dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının ardından gözler valiliğe çevrildi: "19 Şubat Perşembe Bolu'da okullar tatil mi?" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı "yoğun kar" uyarıları sonrası veli ve öğrenciler, Bolu Valiliği kar tatili açıklaması için bekleyişe geçti. Buzlanma ve ulaşım zorlukları nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm son dakika gelişmeleri ve il genelindeki okul durumunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Bolu'da okul yok mu, 19 Şubat Perşembe eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 19 Şubat Perşembe Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.

BOLU HAVA DURUMU
BOLU: SOĞUK AMA GÜNEŞLİ

Bolu'da Perşembe günü dondurucu soğuklar etkisini sürdürse de güneş yüzünü gösterecek. Ancak gün içinde kısa süreli kar geçişleri yaşanabilir.

• Hava Durumu: Gündüz güneşli, gece ise parçalı bulutlu.

• Sıcaklık: En yüksek 4°C, gece en düşük -1°C.

• Yağış: Gündüz hafif kar ihtimali %25, gece ise yağış beklenmiyor.

• Rüzgar: Güneybatıdan saatte 9 mph hızla esecek.

• Nem ve UV: Nem oranı %65, UV indeksi 3.

Bolu okullar tatil mi, 19 Şubat Perşembe Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

19 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

