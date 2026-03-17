Haberler

Bodo Glimt elendi mi, eledi mi, Sporting Lizbon Bodo Glimt turu kim geçti mi?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu eşleşmede Bodo/Glimt ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldiyor. Futbolseverlerin "Bodo Glimt elendi mi, Sporting Lizbon mu tur atladı?" sorularına yanıt aradığı mücadelede turu geçen taraf belli oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken eşleşmelerden biri olan Sporting Lizbon - Bodo/Glimt mücadelesi sonrası "Bodo Glimt eledi mi, elendi mi?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Zorlu geçen turda hangi takımın üst tura yükseldiği merak ediliyor.

SPORTİNG LİZBON – BODO/GLİMT TURU KİM GEÇTİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile Bodo/Glimt arasında oynanan kritik eşleşmede futbolseverlerin gözü turu geçen takımda. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Bodo/Glimt karşısında, rövanşta sahasında mücadele eden Sporting Lizbon henüz maçı önde götürüyor. Ancak karşılaşma tamamlanmadığı için turu geçen taraf şu an için netlik kazanmış değil.

İLK MAÇTA BODO/GLİMT FARK YARATTI

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, ilk karşılaşmada sahasında etkili bir performans sergileyerek Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup etti. Bu skor, rövanş öncesi sarı-siyahlı ekibe önemli bir avantaj sağladı ve tur ihtimallerinde öne çıkmasına neden oldu.

RÖVANŞTA SPORTING LİZBON UMUT PEŞİNDE

Portekiz'de oynanan rövanş mücadelesinde Sporting Lizbon, taraftarı önünde erken gol bularak skoru 1-0'a getirdi. Ev sahibi ekip farkı kapatıp turu çevirmek isterken, Bodo/Glimt ise ilk maçın avantajını koruyarak üst tura yükselmeyi hedefliyor.

TUR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Karşılaşma devam ederken toplam skorda Bodo/Glimt'in üstünlüğü sürüyor. Ancak maçın henüz sona ermemiş olması nedeniyle turu geçen takım kesinleşmiş değil. Mücadelenin kalan dakikalarında atılacak goller, Avrupa arenasında yoluna devam edecek takımı belirleyecek.

Osman DEMİR
