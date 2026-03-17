Bodo Glimt elendi mi, eledi mi, Sporting Lizbon Bodo Glimt turu kim geçti mi?

Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken eşleşmelerden biri olan Sporting Lizbon - Bodo/Glimt mücadelesi sonrası "Bodo Glimt eledi mi, elendi mi?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Zorlu geçen turda hangi takımın üst tura yükseldiği merak ediliyor.

SPORTİNG LİZBON – BODO/GLİMT TURU KİM GEÇTİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile Bodo/Glimt arasında oynanan kritik eşleşmede futbolseverlerin gözü turu geçen takımda. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Bodo/Glimt karşısında, rövanşta sahasında mücadele eden Sporting Lizbon henüz maçı önde götürüyor. Ancak karşılaşma tamamlanmadığı için turu geçen taraf şu an için netlik kazanmış değil.

İLK MAÇTA BODO/GLİMT FARK YARATTI

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, ilk karşılaşmada sahasında etkili bir performans sergileyerek Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup etti. Bu skor, rövanş öncesi sarı-siyahlı ekibe önemli bir avantaj sağladı ve tur ihtimallerinde öne çıkmasına neden oldu.

RÖVANŞTA SPORTING LİZBON UMUT PEŞİNDE

Portekiz'de oynanan rövanş mücadelesinde Sporting Lizbon, taraftarı önünde erken gol bularak skoru 1-0'a getirdi. Ev sahibi ekip farkı kapatıp turu çevirmek isterken, Bodo/Glimt ise ilk maçın avantajını koruyarak üst tura yükselmeyi hedefliyor.

TUR HENÜZ NETLEŞMEDİ

Karşılaşma devam ederken toplam skorda Bodo/Glimt'in üstünlüğü sürüyor. Ancak maçın henüz sona ermemiş olması nedeniyle turu geçen takım kesinleşmiş değil. Mücadelenin kalan dakikalarında atılacak goller, Avrupa arenasında yoluna devam edecek takımı belirleyecek.