Bodo Glimt elendi mi, eledi mi, Sporting Lizbon Bodo Glimt turu kim geçti mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu eşleşmede Bodo/Glimt ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldiyor. Futbolseverlerin "Bodo Glimt elendi mi, Sporting Lizbon mu tur atladı?" sorularına yanıt aradığı mücadelede turu geçen taraf belli oluyor.
SPORTİNG LİZBON – BODO/GLİMT TURU KİM GEÇTİ?
UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon ile Bodo/Glimt arasında oynanan kritik eşleşmede futbolseverlerin gözü turu geçen takımda. İlk maçı 3-0 kazanarak büyük avantaj elde eden Bodo/Glimt karşısında, rövanşta sahasında mücadele eden Sporting Lizbon henüz maçı önde götürüyor. Ancak karşılaşma tamamlanmadığı için turu geçen taraf şu an için netlik kazanmış değil.
İLK MAÇTA BODO/GLİMT FARK YARATTI
Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, ilk karşılaşmada sahasında etkili bir performans sergileyerek Sporting Lizbon'u 3-0 mağlup etti. Bu skor, rövanş öncesi sarı-siyahlı ekibe önemli bir avantaj sağladı ve tur ihtimallerinde öne çıkmasına neden oldu.
RÖVANŞTA SPORTING LİZBON UMUT PEŞİNDE
Portekiz'de oynanan rövanş mücadelesinde Sporting Lizbon, taraftarı önünde erken gol bularak skoru 1-0'a getirdi. Ev sahibi ekip farkı kapatıp turu çevirmek isterken, Bodo/Glimt ise ilk maçın avantajını koruyarak üst tura yükselmeyi hedefliyor.
TUR HENÜZ NETLEŞMEDİ
Karşılaşma devam ederken toplam skorda Bodo/Glimt'in üstünlüğü sürüyor. Ancak maçın henüz sona ermemiş olması nedeniyle turu geçen takım kesinleşmiş değil. Mücadelenin kalan dakikalarında atılacak goller, Avrupa arenasında yoluna devam edecek takımı belirleyecek.