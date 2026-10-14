Bodo Glimt Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, Bodo Glimt Borussia Dortmund maçı nereden CANLI izlenir?

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Bodo/Glimt ile Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. Norveç temsilcisinin sahasında Alman ekibine meydan okuyacağı mücadele, gecenin merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Bodo Glimt Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

BODO GLİMT BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Norveç ekibi Bodo/Glimt, Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

BODO GLİMT BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Bodo/Glimt-Borussia Dortmund karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

BODO GLİMT BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt ile Borussia Dortmund arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BODO GLİMT BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 3 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

BODO GLİMT BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bodo/Glimt'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Norveç'in Bodo kentindeki Aspmyra Stadion'da oynanacak. Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen kuzeyinde yer alan ve sentetik çim zemine sahip stadyum, deplasman ekipleri için zorlu bir ortam olarak biliniyor. Ev sahibi ekip taraftarı önünde sürpriz bir sonuç ararken, Borussia Dortmund ise zorlu Norveç deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.