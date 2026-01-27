Blade Runner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı filmini izleyecek olanların merak ettiği Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı konusu nedir, Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı oyuncuları kimler ve Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı özeti gibi konuları inceliyoruz.

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmin olaylarından tam 30 yıl sonrasını konu alan yapım, Los Angeles Polis Departmanı'nda görevli olan Memur K (Ryan Gosling) isimli bir "Blade Runner"ın (Bıçak Sırtı avcısı) etrafında şekilleniyor. Memur K'nın görevi, toplum için tehlike arz eden eski model replikantları (insan benzeri robotlar) bulup "emekli etmektir". Ancak rutin bir operasyon sırasında K, toplumun geri kalanını kaosa sürükleyebilecek, çok derinlere gömülmüş bir sırrı açığa çıkarır. Bulduğu bu gizemli kanıt, replikantlar ve insanlar arasındaki sınırı tamamen ortadan kaldırabilecek güçtedir. K, gerçeğin peşine düştükçe yolu 30 yıldır kayıp olan eski bir Blade Runner olan Rick Deckard (Harrison Ford) ile kesişir. İkili, sadece kendi geçmişlerini değil, insanlığın ve yapay zekanın geleceğini de kökten değiştirecek bir mücadelenin içine girerler.

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ryan Gosling

Harrison Ford

Ana de Armas

Sylvia Hoeks

Robin Wright

Mackenzie Davis

Carla Juri

Lennie James

Dave Bautista

Jared Leto

BLADE RUNNER 2049 BIÇAK SIRTI FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Film 19 Temmuz 2016 ile 22 Kasım 2016 tarihleri arasında çekilmiştir.

Çekimler çeşitli ülkelerde yapıldı:

• Macaristan – Budapeşte: Filmin büyük bir kısmı burada stüdyolarda ve şehirde çekildi (Korda Studios, Origo Studios, Szabadság Meydanı vb.).

• İspanya : Almería ve Sevilla gibi yerlerde bazı sahnelerin çekimleri gerçekleştirildi.

• ABD : Nevada ve diğer bölgelerde hava çekimleri gibi özel sahneler yapıldı.

• İzlanda : Uçuş ve manzara sahneleri için kullanıldı.

Filmdeki hikâye 2049 yılının distopik (karanlık, teknolojik) Los Angeles'ında geçer, ancak bu mekânların çoğu fiziksel setler ve stüdyolarla yaratılmıştır.