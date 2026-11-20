Black Friday (Kara Cuma) 2026'da 27 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Tarih her yıl ABD'deki Şükran Günü'ne göre belirleniyor: Şükran Günü kasımın dördüncü perşembesi, bu yıl 26 Kasım. Black Friday onu izleyen cuma. Türkiye'de kampanya tarihlerini her satıcı kendisi açıklıyor ve indirimler çoğu zaman tek günle sınırlı kalmıyor.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2026?

Black Friday bu yıl 27 Kasım 2026 Cuma. ABD'de Şükran Günü tatilinin ertesi günü başlayan bu alışveriş dönemi, yıllar içinde Türkiye dahil pek çok ülkeye yayıldı. Kasımın ilk büyük indirim günü olan 11.11 bu yıl 11 Kasım Çarşamba günü yapıldı; Black Friday ondan iki hafta sonra geliyor.

BLACK FRIDAY NE DEMEK?

İngilizce "Black Friday" sözcük anlamıyla "Kara Cuma" demek. Türkiye'de bazı satıcılar aynı dönemi "Efsane Cuma" ya da "Efsane Kasım" gibi kendi adlarıyla duyuruyor. Adı farklı olsa da kastedilen, kasım sonundaki indirim kampanyaları.

İNDİRİMLER NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Bunun tek bir cevabı yok. Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihini her marka ve site kendisi belirliyor. Bazıları indirimi yalnız 27 Kasım'da yapıyor, bazıları hafta sonuna ya da bütün aya yayıyor. ABD'de Black Friday'in ardından gelen pazartesi "Cyber Monday" diye anılıyor; bu yıl 30 Kasım'a denk geliyor ve bazı çevrim içi satıcılar indirimlerini o güne kadar uzatıyor. Kesin tarih için alışveriş yapılacak markanın kendi duyurusuna bakmak gerekiyor.

İNDİRİMLERDE 10 GÜN KURALI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı'nın Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklik 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi. Bakanlığın açıklamasına göre indirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başladığı tarihten önceki son on gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınıyor. Yani bir ürünün fiyatı kampanyadan birkaç gün önce yükseltilip sonra "indirimli" diye gösterilirse, reklamda o yüksek fiyat "eski fiyat" olarak kullanılamıyor.

Meyve, sebze gibi çabuk bozulan mallarda ve hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınıyor. İndirimi ya da kazancı bir şarta bağlayan şartlı satış reklamları da aynı kurallara tabi.

YANILTICI İNDİRİM GÖRÜLÜRSE NE YAPILABİLİR?

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış reklamlarını Reklam Kurulu aracılığıyla denetliyor. Gerçekte uygulanmayan indirim oranları, belirsiz kampanya tarihleri ve gerçeği yansıtmayan eski fiyatlar bu denetimlerin konusu. Tüketiciler şikâyetlerini bakanlığın e-Devlet üzerinden çalışan Tüketici Bilgi Sistemi'ne (TÜBİS) iletebiliyor.