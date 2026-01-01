Bitlis okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bitlis'te okul yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Bitlis'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı.

BİTLİS HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini haber metni

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta boyunca soğuk ve yer yer kar yağışlı bir hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise -1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 93–96 arasında değişirken, rüzgârın 14 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü kar yağışı etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -6 ile -5 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 70–96 aralığında ölçülürken, rüzgâr 10 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü dondurucu soğuklar etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -14 derece, en yüksek sıcaklığı ise -5 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 84–92 arasında değişirken, rüzgârın hızı 6 km/sa olacak.

04 Ocak Pazar günü soğuk hava devam edecek. Sıcaklıkların -11 ile -2 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 85–93 seviyelerinde olurken, rüzgâr 8 km/sa hızla esecek.

05 Ocak Pazartesi günü soğuk hava etkisini sürdürürken sıcaklıklarda kısmi bir artış bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı -7 derece, en yüksek sıcaklığı ise 2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 70–91 arasında değişirken, rüzgâr 6 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca etkili olması beklenen kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

2 OCAK CUMA BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

