Bitlis okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Bitlis'te okul yarın yok mu (BİTLİS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bitlis genelinde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Ocak Pazartesi Bitlis'te okullar tatil mi? sorusu arama motorlarında üst sıralara yükselirken, Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması ile ilgili son dakika gelişmeleri bekleniyor.

BİTLİS HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Bitlis ve çevresinde Ocak ayı ortasında yağışlı ve dondurucu bir hava dalgasının etkili olması beklenmektedir. Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği ancak yoğun nem ve yağışın günlük hayatı etkileyebileceği tahmin edilmektedir.

Kar Yağışı ve Yüksek Nem Etkili Olacak

Bitlis için hazırlanan beş günlük hava tahmin raporuna göre, yağışlı hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecektir:

• 12 Ocak Pazartesi: Haftanın ilk gününde bölgede karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenmektedir. Günün en düşük sıcaklığı 3 derece, en yüksek sıcaklığı ise 8 derece civarında seyrecektir.

• 13 Ocak Salı: Kar yağışının devam edeceği bu günde nem oranının yüzde 96 seviyelerine kadar çıkması öngörülmektedir. Hava sıcaklığının ise en düşük 3, en yüksek 6 derece arasında kalması tahmin edilmektedir.

• 14 Ocak Çarşamba: Y ağışlı havanın aralıklarla süreceği, bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı bir gün beklenmektedir.

Hafta Ortasında Dondurucu Soğuklar

Haftanın ilerleyen günlerinde dondurucu soğukların etkisi daha fazla hissedilecektir:

• 15 Ocak Perşembe: Yağışların yer yer kar yağışına dönmesiyle birlikte sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına düşebileceği tahmin edilmektedir.

• 16 Ocak Cuma: Haftanın son iş gününde parçalı bulutlu bir hava beklenmekle birlikte, sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Geçmiş Yılların Verileri ve Uyarılar

Bölgenin geçmiş meteorolojik kayıtlarına (1991-2020) bakıldığında, Ocak ayının bu dönemlerinde ekstrem sıcaklık düşüşleri yaşanabildiği görülmektedir. Geçmiş yıllarda bu tarihlerde sıfırın altında 11,6 dereceye kadar düşen uç sıcaklıklar kaydedilmiştir.

Vatandaşların özellikle kar yağışı ile birlikte oluşabilecek görüş mesafesi azalması, tipi ve gece saatlerinde beklenen gizli buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır. Sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve kış şartlarına uygun donanım olmadan trafiğe çıkmamaları önerilmektedir.

BİTLİS OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.