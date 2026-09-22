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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun nerede toplandığı ve Birleşmiş Milletler'in kuruluş süreci, özellikle Genel Kurul toplantılarının gündeme geldiği dönemlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in merkezi, kuruluş süreci ve Genel Kurulun hangi şehirde faaliyet gösterdiği tarihsel gelişimiyle birlikte araştırılıyor. Peki, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nerede, hangi şehirde? Birleşmiş Milletlerin kurucusu kimdir, hangi antlaşma ile kuruldu? Detaylar...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde toplanır. Genel Kurul'un yıllık oturumları New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda gerçekleştirilir. Birleşmiş Milletler'in genel merkezi de ABD'nin New York şehrindedir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, örgütün ana organlarından biridir. Birleşmiş Milletler'e üye devletlerin tamamı Genel Kurul'da temsil edilir. Birleşmiş Milletler'in resmi kaynaklarına göre Genel Kurul, örgütün başlıca müzakere, politika oluşturma ve temsil organı olarak görev yapar.

Genel Kurul'un toplantıları günümüzde New York'taki genel merkezde yapılmakla birlikte, kuruluş döneminde toplantılar farklı şehirlerde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul'un ilk oturumunun ilk bölümü Ocak 1946'da Londra'da yapılmıştır. Daha sonraki toplantılarda ise New York'taki farklı geçici merkezler kullanılmıştır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KURUCUSU KİMDİR?

Birleşmiş Milletler tek bir kişi tarafından kurulmuş bir kuruluş değildir. Örgütün ortaya çıkışı, II. Dünya Savaşı'nın ardından farklı ülkelerin katıldığı uluslararası görüşmeler ve hazırlıkların sonucunda gerçekleşmiştir. Vikipedi'deki bilgilere göre Birleşmiş Milletler'in kuruluş sürecinde çok sayıda devlet yer almış, 1945 yılında San Francisco'da düzenlenen konferans kuruluş sürecinin temel aşamalarından biri olmuştur.

Birleşmiş Milletler'in kuruluşunda ABD, Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği ve Çin'in oluşturduğu "Büyük Dörtlü" önemli bir rol üstlenmiştir. 1944'te Dumbarton Oaks görüşmelerinde uluslararası bir örgüt oluşturulmasına ilişkin öneriler hazırlanmış, 1945'te San Francisco Konferansı'nda bu çalışmalar üzerinden Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın hazırlıkları yürütülmüştür.

Birleşmiş Milletler adının kullanılması da kuruluş sürecinden önceye dayanır. Birleşmiş Milletler'in resmi tarihçesine göre "United Nations" adı, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt tarafından ortaya konulmuştur. Bu ifade ilk kez 1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Bildirisi'nde resmi olarak kullanılmıştır.

25 Nisan 1945'te San Francisco'da Birleşmiş Milletler Uluslararası Örgütlenme Konferansı başladı. Konferansa 50 ülke katıldı. Yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945'te imzalandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUHANGİ ANTLAŞMA İLE KURULDU?

Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Antlaşması ile kuruldu. İngilizce adı "Charter of the United Nations" olan antlaşma, Birleşmiş Milletler'in kuruluş belgesi olarak kabul edilir. Antlaşma 26 Haziran 1945'te San Francisco'da imzalandı ve 24 Ekim 1945'te yürürlüğe girdi.

Birleşmiş Milletler Antlaşması, örgütün amaçlarını, ilkelerini, üyelik yapısını ve ana organlarını belirler. Antlaşmanın 7. maddesinde Birleşmiş Milletler'in ana organları arasında Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Sekreterya sayılır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bu antlaşma kapsamında oluşturulan ana organlardan biridir. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler'e üye bütün devletlerin temsil edildiği organdır. Günümüzde Birleşmiş Milletler'in 193 üye devleti bulunmaktadır ve bu devletlerin tamamı Genel Kurul'un üyesidir.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın imzalanmasının ardından kuruluş süreci tamamlanmış ve antlaşmanın gerekli devletler tarafından onaylanmasıyla Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945'te resmen yürürlüğe girmiştir. Bu tarih Birleşmiş Milletler'in kuruluş tarihi olarak kabul edilir.