Türkiye’de bir döneme damga vuran evlilik programlarının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Birkan Key, ekranlarda yer aldığı kısa süreli popülerliğin ardından hem özel hayatı hem de kariyer yönelimiyle dikkat çeken bir profile dönüşmüştür. Peki, Birkan Key kimdir, son hali nasıl? Birkan Key kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BİRKAN KEY KİMDİR?

Birkan Key, Türkiye’de bir dönem geniş kitleler tarafından özellikle evlilik programları ile tanınan ve “damat adayları” arasında dikkat çeken isimlerden biridir. Televizyon ekranlarında yer aldığı dönemde sergilediği tavırlar ve katıldığı programlardaki görünürlüğü sayesinde kısa sürede popülerlik kazanmıştır.

Birkan Key’in kamuoyu tarafından tanınması, RTÜK kararları sonrası evlilik programlarının yayından kaldırıldığı süreçle birlikte son bulmuş ve ekran serüveni ani bir şekilde sona ermiştir. Bu gelişmenin ardından Key, medya dünyasından uzaklaşarak farklı bir yaşam rotası çizmiştir.

Ekran döneminin ardından adı, bir süre çeşitli iddialarla gündeme gelmiş; ancak yürütülen hukuki süreçler sonucunda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ve serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Bu süreç, onun kamuoyundaki algısında da önemli bir kırılma noktası olmuştur.

Bugün gelinen noktada Birkan Key, geçmişteki televizyon kimliğinden uzak, daha sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

BİRKAN KEY KAÇ YAŞINDA?

Birkan Key’in güncel yaşının 31 olduğu bilinmektedir.

BİRKAN KEY NERELİ?

Birkan Key’in yaşamına dair kamuya açık bilgiler sınırlı olmakla birlikte, Türkiye’de doğup büyüdüğü ve kariyerinin büyük bölümünü yine Türkiye’de şekillendirdiği bilinmektedir.

BİRKAN KEY SON HALİ

Birkan Key’in son dönemdeki yaşamı, televizyon ekranlarından oldukça uzak bir çizgide ilerlemektedir. Ekranlarda tanındığı dönemden sonra yaşadığı süreçlerin ardından kendisini iş hayatına yönlendirdiği görülmektedir.

Güncel yaşamında mangal kömürü üretimi ve ticaret faaliyetleriyle ilgilendiği, böylece medya dünyasından tamamen farklı bir sektöre geçiş yaptığı bilinmektedir. Bu değişim, onun “nereden nereye” yorumlarına konu olan en önemli dönüşümlerinden biri olmuştur.

Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında daha çok manevi ve kişisel içeriklere yer verdiği, geçmişe göre daha sakin ve içe dönük bir profil çizdiği dikkat çekmektedir. Bu durum, takipçileri tarafından “hayatında yeni bir sayfa açtığı” şeklinde yorumlanmaktadır.

Birkan Key’in geçmişte adı bazı adli iddialarla anılsa da, hukuki süreçler sonucunda suçsuzluğunun ortaya çıktığı ve serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.