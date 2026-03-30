Medya dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Bircan Bali, televizyon ekranlarındaki güçlü duruşu ve magazin dünyasındaki deneyimiyle tanınıyor. Peki, Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya gelmiş olan ünlü bir televizyon sunucusu ve içerik üreticisidir. Özellikle magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Bali, medya sektöründe güçlü bir kariyere sahiptir. Baba tarafından memleketi Adana olan Bircan Bali, eğitimini Muğla Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarından itibaren medya ve iletişim alanına olan ilgisi, kariyerinde attığı adımlarla kendini göstermiştir.

Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek ile evlenmiş ve özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmiştir. Ancak kariyerindeki çıkışı ve popülerliği, televizyon ekranlarındaki çalışmalarıyla sağlamıştır.

BİRCAN BALİ NE İŞ YAPIYOR?

Bircan Bali, profesyonel olarak televizyon sunuculuğu yapmaktadır. Özellikle 2016 yılında Beyaz TV’de yayınlanmaya başlayan Söylemezsem Olmaz programıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu programda ilk olarak Gülşah Saraçoğlu, Nihat Doğan ve Ömür Varol gibi isimlerle birlikte ekranlarda yer almıştır.

2018 yılında program kadrosunda değişiklikler yaşanmış ve Bali, Ali Eyüboğlu, Ece Erken ve İlkay Buharalı gibi isimlerle partnerlik yapmıştır. Aynı yılın Ağustos ayında başlayan yeni sezonda Ece Erken ve Nihat Doğan ile birlikte programı sunmaya devam etmiştir. Nihat Doğan’ın programdan ayrılmasıyla birlikte Bircan Bali, programın ana taşıyıcı ismi haline gelmiş ve uzun yıllar boyunca sabah kuşağının en çok izlenen magazin programlarından birine imza atmıştır.

Bali sadece sunuculukla sınırlı kalmayarak, çeşitli platformlarda magazin yazarlığı ve içerik üreticiliği de yapmaktadır. Sosyal medya ve dijital platformlardaki çalışmalarıyla, güncel magazin olaylarını takipçileriyle paylaşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

BİRCAN BALİ KAÇ YAŞINDA?

4 Ocak 1988 doğumlu olan Bircan Bali, 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

BİRCAN BALİ NERELİ?

Bircan Bali, baba tarafından aslen Adana kökenlidir. Ancak doğum yeri ve eğitimini aldığı şehir Muğla’dır. Muğla Üniversitesi’nden mezun olan Bali, kökeni Adana olan bir aileden gelmesine rağmen kariyer hayatına Muğla ve İstanbul gibi şehirlerde odaklanmıştır.