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"Bir sözün yaygınlaşmış yanlış bilinen hâli, onun sözlükteki gerçek anlamından daha çok tercih edilir" anlamında kullanılan ifade hangisidir?

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'Bir sözün yaygınlaşmış yanlış bilinen hâli, onun sözlükteki gerçek anlamından daha çok tercih edilir' anlamında kullanılan ifade hangisidir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. İzleyiciler yalnızca yarışmacının hangi cevabı vereceğini merak etmekle kalmıyor, aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu da araştırarak bilgiye ulaşmak istiyor. "Bir sözün yaygınlaşmış yanlış bilinen hâli, onun sözlükteki gerçek anlamından daha çok tercih edilir" anlamında kullanılan ifade hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster’nın yeni bölümüyle birlikte gelen sorular, izleyenlerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihte bulunacağını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı zamanda doğru cevabı öğrenmek için kendi araştırmalarını da yapıyor. Eğitici olduğu kadar heyecanlı da olan bu yarışma, izleyicilerin kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissetmesini sağlıyor. Sorulara verilen cevaplar kadar, bu süreçte yaşanan gerilim ve stratejik kararlar da dikkatle takip ediliyor. Peki, "Bir sözün yaygınlaşmış yanlış bilinen hâli, onun sözlükteki gerçek anlamından daha çok tercih edilir" anlamında kullanılan ifade hangisidir?

"BİR SÖZÜN YAYGINLAŞMIŞ YANLIŞ BİLİNEN HÂLİ, ONUN SÖZLÜKTEKİ GERÇEK ANLAMINDAN DAHA ÇOK TERCİH EDİLİR" ANLAMINDA KULLANILAN İFADE HANGİSİDİR?

A: Mecazımürsel hüsnütalile tabidir

B: Galatımeşhur lügatifasihten yeğdir

C: Hasılıkelam izzetüikramdan evladır

D: Malumatfuruş şikempervere revadır

Cevap: Galatımeşhur lügatifasihten yeğdir
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, adım adım artan ödüllerle birlikte geliyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru (1. baraj): 50.000 ?

•13. soru (final sorusu): 5.000.000 ?

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde son geçtikleri baraj ödülünü kazanırken, istedikleri an çekilme hakkına sahipler. Çekilme durumunda, en son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor.

Bilgi, strateji ve cesaretin birleştiği bu büyük yarışmada, izleyiciler hem eğleniyor hem de heyecan dolu anlar yaşıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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