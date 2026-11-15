Geçmişte yaşanan pişmanlıkları, yarım kalan ilişkileri ve yüzleşmeleri konu alan Bir Şansım Olsa, hikâyeleriyle dikkat çekiyor. Programın izleyicileri ise anlatılanların gerçek olup olmadığını ve ekranda görülen kişilerin oyuncu olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bir şansım olsa kurgu mu, gerçek mi? Detaylar haberimizde.

BİR ŞANSIM OLSA KURGU MU, GERÇEK Mİ?

Bir Şansım Olsa, tamamen hayal ürünü olaylardan oluşan bir dizi ya da yarışma programı değil. Programın temelinde gerçek hayatta yaşanmış olaylar, kişilerin pişmanlıkları, geçmişte çözülememiş sorunları ve yeniden görüşme istekleri bulunuyor.

Star TV'nin program tanıtımında da Bir Şansım Olsa, gerçek hikâyelerin buluşma noktası olarak tanımlanıyor. Geçmişte yaşanan olayların ve kişisel yüzleşmelerin ekrana taşındığı formatta, birbirinden kopmuş kişilerin yeniden bir araya gelmesi hedefleniyor.

Ancak ekranda izlenen sahneleri, yaşanan olayların kesintisiz ve tamamen doğal biçimde kaydedilmiş görüntüleri olarak değerlendirmemek gerekiyor. Önceki yayın dönemlerine ilişkin haberlerde, hikâyelerin gerçek olduğu ancak kişi, isim ve mekânların değiştirilerek canlandırıldığı aktarılmıştı. Bu nedenle programı, gerçek yaşam öykülerinin televizyon formatında yeniden anlatıldığı bir yapım olarak tanımlamak daha doğru.

BİR ŞANSIM OLSA PROGRAMINDAKİ KİŞİLER OYUNCU MU?

Programda ekrana gelen kişilerin tamamının gerçek hikâyelerin asıl kahramanları olduğunu söylemek mümkün değil. Önceki yayın dönemlerine ilişkin haberlerde, yaşanmış olayların farklı isimler ve kişiler üzerinden canlandırıldığı belirtiliyor.

Dolayısıyla ekranda görülen kişilerin, anlatılan olayları birebir yaşayan kişiler olduğu varsayılmamalı. Programın resmî tanıtımları gerçek hikâyelere dayandığını açıklasa da her bölümdeki kişilerin kimlikleri ve canlandırma sürecine ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

BİR ŞANSIM OLSA PROGRAMININ KONUSU NE?

Bir Şansım Olsa, geçmişte yaptığı bir hata, aldığı bir karar veya yaşadığı bir olay nedeniyle pişmanlık duyan kişilerin hikâyelerini konu alıyor. Programda aile bireyleri, eski eşler, arkadaşlar ve uzun süredir görüşmeyen kişiler arasındaki sorunların çözülmesi amaçlanıyor.

"Zaman makinesine girip hayatınızla ilgili neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusundan hareket eden programda, geçmişte yarım kalan konuşmalar ve yüzleşmeler ekrana taşınıyor. Bazı kişiler yeniden bir araya gelirken bazıları ise görüşme teklifini kabul etmiyor.

BİR ŞANSIM OLSA SUNUCUSU KİM?

Bir Şansım Olsa, farklı yayın dönemlerinde farklı sunucularla izleyici karşısına çıktı. Show TV döneminde Ayşegül Günay ve Ahu Sungur'un sunduğu program, Star TV'deki yeni yayın döneminde Klinik Psikolog Dr. Aslı Özkaya'nın sunumuyla ekrana geliyor. Yapımcılığını BBO Yapım üstleniyor.