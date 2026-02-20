Bir Ramazan Akşamı nerede çekiliyor, Kanal D Ramazan iftar programı nerede çekiliyor?

Ramazan ayının ruhunu ekranlara taşıyan Kanal D iftar programı Bir Ramazan Akşamı, her akşam izleyicileri manevi bir yolculuğa çıkarıyor. Programın yayınlanmasıyla birlikte, çekimlerin gerçekleştirildiği yer de gündeme geldi. Özellikle "Bir Ramazan Akşamı nerede çekiliyor?" sorusu, Ramazan programlarını takip eden izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

CAM STÜDYO BEŞTEPE'DE KURULDU

"Bir Ramazan Akşamı" programı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde bulunan Beştepe Millet Camii avlusuna Ramazan'a özel bir cam stüdyo kuruldu. Nostaljik anlayışla tasarlanan stüdyo; kuzine sobası, çaydanlık, tüplü televizyon ve kitaplığıyla izleyicilere sıcak bir ev atmosferi sunacak. Böylece caminin doğal dokusu ile geçmişi hatırlatan samimi bir dekor aynı mekânda buluşacak.

CANLI YAYIN KUR'AN TİLAVETİYLE BAŞLAYACAK

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılacak. Yayın boyunca kültür ve sanat dünyasından isimler, din adamları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri Ramazan ayının manevi anlamı üzerine sohbetler gerçekleştirecek.

TARİHİ MERKEZLERDEN CANLI BAĞLANTILAR

Yayın sırasında Ramazan ruhunun yoğun şekilde yaşandığı Türkiye'den ve dünyadan önemli merkezlere canlı bağlantılar yapılacak. İftar coşkusu ekrana taşınırken, Külliye'de düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinden özel kesitler de izleyiciyle paylaşılacak.

RAMAZAN BOYUNCA HER GÜN EKRANDA

"Bir Ramazan Akşamı", 19 Şubat'tan itibaren Ramazan ayı boyunca her gün saat 18.00'de canlı yayınla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Program, Ramazan'ın birlik ve paylaşma ruhunu farklı mekânlardan yapılan bağlantılarla ekrana taşımayı hedefliyor.