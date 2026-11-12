Bir Başkadır 2. sezon 5. bölüm gelecek mi, 4. bölüm final mi?

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Netflix'in sevilen yerli yapımlarından Bir Başkadır, altı yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla 12 Kasım 2026 Perşembe günü izleyiciyle buluştu. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yeni sezonun dört bölümden oluşması, bölümleri tamamlayan izleyicilerin devam hikâyesine ilişkin sorularını gündeme taşıdı. Özellikle 4. bölümün ardından Bir Başkadır 2. sezon 5. bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Bir Başkadır 2. sezon 4. bölüm final mi, 5. bölüm gelecek mi? Detaylar...

BİR BAŞKADIR 2. SEZON 5. BÖLÜM GELECEK Mİ?

Bir Başkadır dizisinin ikinci sezonu toplam dört bölüm olarak hazırlandı. Netflix'in 20 Ekim 2026 tarihli resmî duyurusunda da yeni sezonun dört bölümden oluşacağı açıklandı. Bu nedenle ikinci sezon kapsamında 5. bölüm bulunmuyor.

Netflix tarafından Bir Başkadır 2. sezon için beşinci bölüm veya ek bölüm yayınlanacağına ilişkin bir duyuru yapılmadı. Dolayısıyla izleyicilerin beklediği 5. bölümün mevcut sezon takviminde yer almadığı belirtiliyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON 4. BÖLÜM FİNAL Mİ?

Evet. İkinci sezon dört bölüm olarak planlandığı için 4. bölüm sezonun son bölümü niteliğini taşıyor. Netflix'in resmî açıklamasında da yeni sezonun dört bölümden oluşacağı belirtiliyor.

Ancak 4. bölümün sezon finali olması, dizinin kesin olarak sona erdiği anlamına gelmiyor. Bir Başkadır'ın üçüncü sezonuyla devam edip etmeyeceğine ilişkin Netflix tarafından açıklanmış resmî bir karar bulunmuyor.

BİR BAŞKADIR 2. SEZON KAÇ BÖLÜM?

Berkun Oya imzalı Bir Başkadır'ın ikinci sezonu toplam dört bölümden oluşuyor. İlk sezonu Kasım 2020'de sekiz bölüm olarak yayınlanan dizi, yaklaşık altı yıl aradan sonra daha kısa bir sezonla geri döndü.

Netflix'in duyurusuna göre yeni sezon 12 Kasım 2026 Perşembe günü platformda yayınlandı. Dört bölümün tamamı Netflix üzerinden izlenebiliyor.

BİR BAŞKADIR 3. SEZON OLACAK MI?

Bir Başkadır'ın üçüncü sezonuna ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Netflix'in duyurduğu mevcut yayın planında yalnızca dört bölümden oluşan ikinci sezon bulunuyor.

Dizinin devam edip etmeyeceği, yeni sezon kararı alınması halinde Netflix veya yapım ekibinden yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Şu aşamada 3. sezonun yayın tarihi veya çekim takvimi hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.