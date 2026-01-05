Haberler

Bingöl okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Bingöl'de okul yok mu ( BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bingöl okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Bingöl'de okul yok mu ( BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 6 Ocak Salı günü hava durumu sebebiyle okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi verilecektir. Bingöl'deki öğrenci ve velilerin bu konuda resmi açıklamayı takip etmeleri önemle rica olunur.

Bingöl'deki okulların 6 Ocak Salı günü tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bingöl Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı hakkında en güncel bilgiler için Bingöl Valiliği'nin resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.

6 OCAK BİNGÖL HAVA DURUMU
Önümüzdeki 5 Gün İçin Hava Tahmini

Meteoroloji, 6-10 Ocak tarihleri arasında hava durumunu açıkladı. Tahminlere göre sıcaklıklar düşük seviyelerde seyrederken, özellikle hafta ortasından itibaren kar yağışı bekleniyor.

• 6 Ocak Salı: En düşük sıcaklık -9°C, en yüksek 2°C olacak. Nem oranı %34 ile %56 arasında değişecek. Hafif rüzgar saatte 3 km hızla esecek.

• 7 Ocak Çarşamba: En düşük sıcaklık -6°C, en yüksek sıcaklık 4°C. Nem %34-%52 arasında olacak. Rüzgar hızı 3 km/saat.

Bingöl okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Bingöl'de okul yok mu ( BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

• 8 Ocak Perşembe: En düşük -5°C, en yüksek 5°C olacak. Nem %49-%58 aralığında olacak. Rüzgar hızı 3 km/saat. Hava parçalı bulutlu geçecek.

• 9 Ocak Cuma: En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek 5°C. Nem %56-%96 seviyelerinde olacak. Rüzgar 4 km/saat hızla esiyor. Gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

• 10 Ocak Cumartesi: En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek 4°C olacak. Nem oranı %70-%96 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 km/saat. Kar yağışı etkili olacak.

Geçmiş yılların ortalamalarına bakıldığında, bu dönemde sıcaklıklar genellikle -6°C ile 3°C arasında değişiyor. Hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdürmesi ve hafta sonu kar yağışının görülmesi bekleniyor.

2 OCAK CUMA BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

500

