Haberler

Bingöl okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Bingöl'de okul yok mu (KAR TATİLİ – BİNGÖL VALİLİĞİ)? Bingöl okullar tatil mi?

Bingöl okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Bingöl'de okul yok mu (KAR TATİLİ – BİNGÖL VALİLİĞİ)? Bingöl okullar tatil mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte Türkiye genelinde birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarılar sonrası gözler, olası tatil kararları için valiliklere çevrilirken, öğrenci ve veliler de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Bingöl'de şiddetini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartları, eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Kentte yaşayan öğrenciler ve aileleri, "Bingöl'de okullar tatil edildi mi?" sorusuna yanıt arıyor.

MGM'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Ayrıca Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan ile birlikte zamanla Iğdır'ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van genelinde 5 ila 20 santimetre arasında kar yağışı öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu bölgelerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bingöl okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi yarın Bingöl'de okul yok mu (KAR TATİLİ – BİNGÖL VALİLİĞİ)? Bingöl okullar tatil mi?

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bingöl'de eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkili mercilerden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre alınacak olası tatil kararının Bingöl Valiliği tarafından duyurulması beklenirken, gelişmeler anbean takip edilerek kamuoyuyla paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Suriye'de devrik rejim yanlıları güvenlik güçlerine saldırdı: 3 ölü, 60 yaralı

Suriye'de birçok kentte ortalık karıştı, ordu harekete geçti
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 17 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 17 ilde eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu

Faciaya kıl payı! Bu arabada 8 kişi vardı
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Düzce'de kar kazası: 8 kişilik aile kanala uçtu

Faciaya kıl payı! Bu arabada 8 kişi vardı
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor