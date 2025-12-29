Bingöl okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Bingöl'de okul yok mu (KAR TATİLİ – BİNGÖL VALİLİĞİ)? Bingöl okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Bingöl'de şiddetini artıran kar yağışı ve olumsuz hava şartları, eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Kentte yaşayan öğrenciler ve aileleri, "Bingöl'de okullar tatil edildi mi?" sorusuna yanıt arıyor.

MGM'DEN KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Ayrıca Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan ile birlikte zamanla Iğdır'ın yüksek kesimleri, Ağrı, Kars ve Van genelinde 5 ila 20 santimetre arasında kar yağışı öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu bölgelerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bingöl'de eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkili mercilerden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre alınacak olası tatil kararının Bingöl Valiliği tarafından duyurulması beklenirken, gelişmeler anbean takip edilerek kamuoyuyla paylaşılacak.