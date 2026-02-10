Bingöl okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Bingöl'de okul yok mu (BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bingöl'de 11 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmediği gündemdeki yerini koruyor. Kar yağışı sonrası "Bingöl okullar tatil mi?", "Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" soruları sıkça araştırılırken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

BİNGÖL HAVA DURUMU

Bingöl'de hava durumu, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Bugün kent genelinde karlı ve karla karışık yağışlı bir hava beklenirken, sıcaklıklar gün içinde yaklaşık 1 °C ile 4 °C arasında değişecek. Yarın ve Çarşamba günü de kar ve yağmur karışımı bulutlu hava etkili olacak ve kar yağışı bölgeyi bırakmayacak. Perşembe gününe gelindiğinde yağışlar halen devam etmesi bekleniyor; yağışlı sistemle birlikte soğuk hava kalacak. Bu hafta boyunca sıcaklıklar genel olarak 0 °C ile 6 °C arasında seyrediyor ve yağış olasılığı yüksek görünüyor.

BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.