Binance hacklendi mi? SON DAKİKA! Binance siber saldırı mı oldu, fonlar güvende mi?

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Kripto para borsası Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını açıkladı. Şirket, konuya ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtirken kullanıcı fonlarının güvende olduğunu duyurdu. Binance Kurucu Ortağı ve Eski Üst Yöneticisi Changpeng Zhao (CZ) ise yaşanan durumun bir siber saldırı gibi göründüğünü ifade etti.

BINANCE HACKLENDİ Mİ?

Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimlerin farkında olduğunu ve konunun aktif olarak araştırıldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Kullanıcı fonları tamamen güvende." ifadesine yer verildi.

Binance'in güvenlik ekiplerinin ilgili tüm bilgileri ivedilikle incelediği belirtilirken, doğrulanmış bilgilere ulaşıldığında gelişmelerin resmi kanallar üzerinden paylaşılacağı aktarıldı.

BINANCE SİBER SALDIRI GERÇEK Mİ?

Binance tarafından yapılan açıklamada, olası güvenlik sorununa ilişkin incelemenin sürdüğü belirtildi. Binance Kurucu Ortağı ve Eski CEO'su Changpeng Zhao da X üzerinden yaptığı açıklamada, durumun "Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi göründüğünü" ifade etti.

CZ ayrıca kullanıcı fonlarının güvende olduğunu belirtti. Binance ise inceleme tamamlanmadan doğrulanmış bilgilerin resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını bildirdi.

BINANCE KULLANICI FONLARI GÜVENDE Mİ?

Binance, açıklamasında kullanıcı fonlarının tamamen güvende olduğunu duyurdu. Şirket, güvenlik ekiplerinin konuya ilişkin tüm bilgileri incelediğini ve doğrulanmış gelişmelerin resmi kanallardan paylaşılacağını belirtti.

CZ de açıklamasında kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ifade etti.

CZ'DEN BINANCE AÇIKLAMASI

Binance Kurucu Ortağı ve Eski CEO'su Changpeng Zhao, yaşanan gelişmeye ilişkin X hesabından açıklama yaptı. CZ, olayın Binance'e yönelik bir siber saldırı gibi göründüğünü belirterek Tether'in yaklaşık 971 milyon dolar, Circle'ın ise yaklaşık 823 milyon dolar tutarındaki varlığı hızla dondurmasını takdir etti.

CZ, artık Binance'i yönetmediğini ancak hissedar olarak tüm kullanıcı fonlarının eksiksiz şekilde karşılanmasını beklediğini ifade etti.

BINANCE KULLANICILARINA DOLANDIRICILIK UYARISI

Binance, kullanıcıları olası dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açıklamada, resmi olmayan bağlantılara, mesajlara veya hesap bilgilerini talep eden isteklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Şirket, güvenlik sorununa ilişkin incelemenin devam ettiğini ve doğrulanmış bilgilerin resmi kanallar üzerinden paylaşılacağını bildirdi.