BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) sınav sonuçları için heyecan dorukta. 2026 yılı ön değerlendirme süreci 20 Şubat'ta başarıyla tamamlandı. Öğrenciler ve veliler, bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan isimlerin açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki,BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Bu kapsamda BİLSEM sınav sonuçları sorgulama ekranı, öğrencilerin ve velilerin sonuçlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için kritik önem taşıyor. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak sorgulamalar ile bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler açıklanacak ve bir sonraki aşamaya dair detaylar paylaşılacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları 2026 için resmi açıklama süreci henüz tamamlanmadı. Ön değerlendirme süreci 15 Aralık'ta başlamış ve 20 Şubat 2026 tarihinde tamamlanmıştı. Bu süreç sonunda öğrenciler, bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

Henüz sınav sonuçları kesin olarak açıklanmasa da, 27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimlerinin kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Sonuçların açıklanacağı saat ise resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, MEB'in resmi duyurularını takip etmek durumunda.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmiş olsa da, saati hâlâ belirsiz. 27 Şubat 2026 tarihi itibarıyla bireysel değerlendirme aşamasına katılacak öğrencilerin isimleri e-Okul üzerinden erişime açılacak.

Açıklamanın saat kaçta yapılacağıyla ilgili resmi bir duyuru henüz paylaşılmadığından, velilerin ve öğrencilerin gün boyu e-Okul sistemi üzerinden erişim sağlayabilmesi için hazırlıklı olması öneriliyor.

BİLSEM SONUÇLARI 2026 SORGULAMA E-OKUL MEB EKRANI

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrenciler, bireysel değerlendirmeye katılmaya hak kazandıklarında, e-Okul üzerinden isimlerini görebilecek ve bir sonraki aşamaya dair sınav belgelerine ulaşabilecek.

E-Okul ekranı, sorgulama sürecini hem güvenli hem de hızlı bir şekilde yapabilmek için tasarlanmış olup, öğrenci ve velilerin yoğun talep dönemlerinde sistem yoğunluğu yaşayabileceğini unutmaması gerekiyor.

BİLSEM BİREYSEL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, belgelerini e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek ve sınav tarihleri ile saatlerine dair kesin bilgileri edinebilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, kendileri için belirlenen gün ve saatlerde sınavlara alınacak. Sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ise 27 Temmuz–28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.