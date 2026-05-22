Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi uyarınca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyetlerine son verildi. Bu karar, üniversitenin kurumsal faaliyetlerinin hukuki çerçevede durdurulması anlamına gelmektedir. Peki, Bilgi Üniversitesi ne olacak? Bilgi Üniversitesi ne olarak kullanılacak? Detaylar...

YÖK TARAFINDAN UYGULANAN SİSTEMİN GENEL ÇERÇEVESİ

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) mevcut mevzuatına göre, faaliyet izni iptal edilen vakıf üniversitelerinde öğrencilerin eğitim hakları korunmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler, belirlenen yasal prosedürler doğrultusunda farklı devlet üniversitelerine aktarılmaktadır.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? GARANTÖR DEVLET ÜNİVERSİTESİ MODELİ

YÖK’ün yürürlükteki uygulamalarına göre süreç “Garantör Devlet Üniversitesi” modeli üzerinden yürütülmektedir. Bu sistem, öğrencilerin mağdur olmaması amacıyla yapılandırılmıştır.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE DEVREYE GİRECEK

Garantör üniversite, vakıf üniversitesinin idaresinin ve faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerin aktarılacağı devlet üniversitesi olarak tanımlanmaktadır. Bu üniversite, vakıf üniversitesi tarafından süreç öncesinde belirlenmektedir.

ÖĞRENCİLERİN DEVLET ÜNİVERSİTESİNE AKTARILMASI

Faaliyet izni kaldırılan vakıf üniversitesindeki öğrenciler, belirlenen garantör devlet üniversitesine aktarılmaktadır. Bu süreç, öğrencilerin eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması amacıyla uygulanmaktadır.

ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTE SEÇENEĞİ

Garantör olarak belirlenen devlet üniversitesinin kontenjan ve fiziki kapasitesinin yetersiz kalması durumunda Yükseköğretim Kurulu devreye girerek yeni bir devlet üniversitesi görevlendirmektedir. Bu alternatif yapı literatürde “üçüncü üniversite” olarak tanımlanmaktadır.

RESMİ AÇIKLAMA VE SÜRECİN BELİRSİZ NOKTALARI

Mevcut durumda, öğrencilerin hangi üniversiteye yerleştirileceğine ilişkin kesin ve resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Sürecin ilerleyen aşamalarında Yükseköğretim Kurulu tarafından yeni bilgilendirmelerin yapılması beklenmektedir.