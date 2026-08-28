Bilal Köseoğlu'nun kızı gözaltına mı alındı, neden? Hilal Köseoğlu olayı nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Operasyonda Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu Muğla'da yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturmanın detayları gündem olurken, Hilal Köseoğlu'nun neden gözaltına alındığı ve olayın ne olduğu merak ediliyor. İşte Hilal Köseoğlu hakkında merak edilenler ve operasyona ilişkin son bilgiler...

HİLAL KÖSEOĞLU GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. Hilal Köseoğlu, FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Muğla'da gözaltına alındı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda toplam 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

HİLAL KÖSEOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hilal Köseoğlu'nun, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Muğla'da 1 adrese yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Hilal Köseoğlu'nun yanı sıra Esma Batmaz da İstanbul'da gözaltına alındı. Esma Batmaz'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden ve Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı olduğu belirtildi.

Öte yandan Yakup Aykın ve Sami Yılmaz isimli iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yakup Aykın'ın 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu, Sami Yılmaz'ın ise 2026 yılı Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydının bulunduğu tespit edildi.

OLAY NEDİR?

Olay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonla ilgili. Soruşturma kapsamında 28 Ağustos 2026 günü saat 05.45 sıralarında İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Hilal Köseoğlu Muğla'da, Esma Batmaz ise İstanbul'da yakalandı. Hilal Köseoğlu'nun, Ankara Adliyesi'nde hakim ve savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı olduğu belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.