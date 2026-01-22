Bilal Erdoğan, Katar merkezli dijital platform Atheer'in programı "Zû Şan"da konuk olarak dikkat çekti. Henüz tamamı yayımlanmayan röportajın tanıtım videosu, sosyal medyada kısa sürede gündem oluşturdu. Peki, Bilal Erdoğan babasının yerine geçecek mi? Detaylar haberimizde.

BABASININ YERİNE GEÇECEK Mİ?

Tanıtımda, Bilal Erdoğan'a özel hayatı, aile geçmişi ve siyasi geleceğiyle ilgili sorular yöneltildi. Fragmanda öne çıkan soru ise, sunucunun doğrudan sorduğu, "Ve hepsinden önemlisi… Babanızın halefi olacak mısınız?" oldu. Ancak bu soruya Bilal Erdoğan'ın cevabı tanıtım videosunda yer almadı.

SİYASETLE İÇ İÇE BİR HAYAT

Tanıtımda Bilal Erdoğan'a, "Siyasetle iç içe bir evde büyümek nasıldı?" sorusu yöneltiliyor. Programın tamamında, Erdoğan'ın bu ortamda büyüyerek kendi yolunu nasıl çizdiğine dair değerlendirmelerine yer verileceği görülüyor.

"ANNEM ARAP KÖKENLİ"

Röportajda dikkat çeken bir diğer konu, annesi Emine Erdoğan'ın kökenleri oldu. Sunucunun bu konuya dair sorusuna Bilal Erdoğan, "Annem Arap kökenli, çünkü anneannem ve dedem evde Arapça konuşurdu" yanıtını verdi.

VERECEĞİ CEVAP MERAK KONUSU OLDU

Röportajın tamamının ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil. Tanıtım videosunda özellikle öne çıkarılan, "Babasının halefi olacak mı?" sorusuna Bilal Erdoğan'ın nasıl cevap vereceği ise şimdiden merak uyandırdı.