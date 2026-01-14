Haberler

Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan dolu bir eşleşme futbolseverleri bekliyor: Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu kritik randevuyu canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar; karşılaşmanın başlama saatini, hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izleme seçeneklerini büyük bir merakla araştırıyor. Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir?

Ziraat Türkiye Kupası'nın bu önemli mücadelesi için geri sayım başladı. İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı ile sarı-lacivertli ekibin kozlarını paylaşacağı karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve kesintisiz olarak yayınlanacak. Şifresiz yayınlanacak olan bu maçı hem televizyondan hem de kanalın dijital platformları üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu kritik randevu, sporun adresi A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki bu heyecan verici mücadele, canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A SPOR CANLI İZLEME: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek isteyen taraftarlar, aşağıdaki platformlar ve Türksat uydusu üzerinden yayına erişebilirler:

Digiturk : 88. Kanal

D-Smart : 80. Kanal

Tivibu : 81. Kanal (veya 381)

Turkcell TV+ : 74. Kanal

Vodafone TV : 71. Kanal

Kablo TV: 142. Kanal (veya 224)

Uydu : Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayın.

İnternet : A Spor resmi web sitesi ve mobil uygulaması.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kupanın bu önemli karşılaşması, 14 Ocak Çarşamba günü (bugün) oynanacak. Hafta ortasında futbol coşkusunu yaşatacak olan maç, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinin başlama düdüğü saat 20:30'da çalacak. Akşam seansında oynanacak müsabaka, günün en çok merak edilen maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'un iki temsilcisini karşı karşıya getirecek olan bu zorlu kupa maçı, Kasımpaşa'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
