Beykoz Belediye Başkan Vekilliği süreciyle öne çıkan Özlem Vural Gürzel, siyasi kariyerinde yaşadığı parti değişikliği ve sonrasındaki icraatlarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. CHP’den AK Parti’ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) geçişi kamuoyunda yankı uyandırırken, belediye yönetiminde özellikle yerli ve milli projelere verdiği destek ve TOGG araçlarının filoya kazandırılması öne çıkan uygulamalar arasında yer almıştır. Peki, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural kimdir? Özlem Vural kaç yaşında, nereli? Detaylar...

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ÖZLEM VURAL KİMDİR?

Özlem Vural Gürzel, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. Akademik hayatına Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde devam etmiş ve buradan kimyager unvanıyla mezun olmuştur. Üniversite eğitiminin ardından Londra’da yabancı dil eğitimi alarak uluslararası düzeyde dil yetkinliğini geliştirmiştir.

Profesyonel kariyerine özel sektörde başlayan Gürzel, ithalat ve ihracat alanlarında uzman olarak görev yapmıştır. Bu süreçte ticari operasyonlar, dış ticaret süreçleri ve kurumsal iş yönetimi gibi alanlarda deneyim kazanmıştır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) bünyesinde adım atan Gürzel, Beylikdüzü’nde CHP İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilerek aktif siyasete giriş yapmıştır. Ardından üç dönem boyunca Ana Kademe İlçe Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Yerel yönetim çalışmalarında da aktif rol alan Gürzel, Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi Kadın Meclisi üyeliği görevinde bulunmuş, ayrıca Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam projelerinin kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Bunun yanında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeliği ile sivil toplum faaliyetlerinde de aktif olmuştur.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanmasının ardından Beykoz Belediye Meclisi tarafından başkan vekili olarak seçilmesiyle gündeme gelmiştir. Bu süreç, yerel siyasette önemli bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.

Seçimin ardından yaşanan siyasi süreçte Özlem Vural Gürzel’in AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) saflarına geçtiği ve bu gelişmenin kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı belirtilmiştir. Göreve geldikten sonra Beykoz Belediyesi (Beykoz Belediyesi) araç filosuna yönelik yapılan düzenlemeler kapsamında 35 adet yerli ve milli elektrikli TOGG’un dahil edilmesi de gündemde yer alan ilk uygulamalardan biri olmuştur.

ÖZLEM VURAL KAÇ YAŞINDA?

Özlem Vural Gürzel, 1984 doğumludur. Bu bilgiye göre 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

ÖZLEM VURAL NERELİ?

Özlem Vural Gürzel İstanbul doğumludur. Eğitim ve kariyer hayatının önemli bir bölümünü de yine İstanbul merkezli kurum ve belediye yapıları içerisinde sürdürmüştür. Özellikle Beylikdüzü ve Beykoz gibi ilçelerde yürüttüğü siyasi ve yerel yönetim görevleriyle tanınmaktadır.