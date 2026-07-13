Türk tiyatro camiası, uzun yıllar sahne sanatlarına emek veren Beyhan Benek Akbaş'ın vefat haberiyle yasa boğuldu. Acı haberi senarist Özgür Aksoy sosyal medya hesabından duyururken, sanatçının cenaze programına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Usta oyuncu Aydemir Akbaş ile yarım asrı aşan birlikteliğiyle tanınan Beyhan Benek Akbaş'ın hayatı ve vefatına ilişkin detaylar kamuoyunun gündeminde yer aldı. Peki, Beyhan Benek kimdir? Aydemir Akbaş’ın eşi Beyhan Benek neden öldü? Detaylar...

BEYHAN BENEK KİMDİR?

Beyhan Benek Akbaş, Türk tiyatrosunda uzun yıllar boyunca sahne alan ve sanat yaşamı boyunca tiyatro alanına katkı sunan isimlerden biri olarak biliniyordu. Kamuoyunda en çok, tiyatro ve sinema sanatçısı Aydemir Akbaş ile olan uzun soluklu evliliğiyle tanındı.

Beyhan Benek Akbaş ile Aydemir Akbaş'ın evliliği sanat dünyasının en dikkat çeken birliktelikleri arasında gösterildi. Çift ilk kez 1964 yılında evlendi. İlerleyen yıllarda iki kez yollarını ayırmalarına rağmen yeniden bir araya gelerek toplam üç kez nikâh masasına oturdu. Yıllara yayılan beraberlikleri nedeniyle sanat camiasında örnek gösterilen çiftlerden biri olarak anıldı.

13 Temmuz 2026 tarihinde yaşamını yitirdiği açıklanan Beyhan Benek Akbaş'ın 78 yaşında olduğu bildirildi. Vefat haberinin ardından çok sayıda sanatsever ve meslektaşı taziye mesajları paylaştı.

Senarist Özgür Aksoy tarafından yapılan açıklamaya göre Beyhan Benek Akbaş için cenaze namazı, aynı gün Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından sanatçının naaşı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AYDEMİR AKBAŞ’IN EŞİ BEYHAN BENEK NEDEN ÖLDÜ?

Beyhan Benek Akbaş'ın vefat haberi 13 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak ölüm nedenine ilişkin ailesi ya da yetkili kişiler tarafından herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Beyhan Benek Akbaş'ın ölüm sebebi veya herhangi bir hastalığı bulunduğuna ilişkin doğrulanmış resmî bir bilgi bulunmuyor. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda yalnızca vefat ettiği ve cenaze programının belli olduğu bilgisi yer aldı.

Paylaşılan bilgilere göre cenaze töreni Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirilecek. Ardından Beyhan Benek Akbaş, Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Yetkili makamlar veya ailesi tarafından ölüm nedenine ilişkin yeni bir açıklama yapılmadığı sürece kamuoyuna yansıyan resmî bilgiler bunlarla sınırlı bulunuyor.