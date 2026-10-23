Beyazıt Öztürk’ün özel programının konukları kimler? Beyazıt Öztürk’ün özel programı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

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Beyazıt Öztürk’ün yeni özel yayını için geri sayım sona eriyor. “Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, 23 Ekim 2026 Cuma günü Netflix Türkiye’nin resmî YouTube kanalında yayınlanacak. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu ve Demet Akbağ’ın da aralarında bulunduğu oyuncu kadrosunun konuk olacağı program, Beyaz Show’un geleceğine ilişkin soruları da beraberinde getirdi. Beyazıt Öztürk’ün özel programı saat kaçta başlayacak, konukları arasında başka hangi isimler var? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla hazırlanan “Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, 23 Ekim 2026 Cuma günü Netflix Türkiye’nin resmî YouTube kanalında yayınlanacak. Özel program, ünlü sunucunun sohbet formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkması nedeniyle dikkat çekiyor.

Yayının, “Organize İşler: Karun Hazinesi” projesinin oyuncularını bir araya getirmesi bekleniyor. Programın yayın saatiyle ilgili ayrıca bir açıklama yapılmadığı için izleyicilerin Netflix Türkiye’nin resmî YouTube kanalındaki duyuruları takip etmesi gerekiyor.

ORGANİZE SOHBETLER: BEYAZ ÖZEL PROGRAMININ KONUKLARI KİMLER?

“Organize Sohbetler: Beyaz Özel” programının konukları arasında Türk sinemasının ve televizyon dünyasının tanınmış isimleri bulunuyor. Özel yayında Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ ve Ezgi Mola’nın yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik’in de yer alması bekleniyor.

Geniş oyuncu kadrosunu bir araya getirecek programda, “Organize İşler: Karun Hazinesi” ekibinin sohbetleri izleyicilerle buluşacak. Beyazıt Öztürk’ün kendine özgü sunum tarzıyla programa nasıl bir atmosfer katacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

BEYAZ SHOW YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Beyazıt Öztürk’ün özel bir yayınla ekranlara dönmesi, Beyaz Show’un yeniden başlayıp başlamayacağı sorusunu da gündeme taşıdı. Uzun yıllar boyunca izleyicilerin ilgiyle takip ettiği programın hayranları, bu özel yayının kalıcı bir dönüşün habercisi olup olmadığını merak ediyor.

Ancak “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” yayını, Beyaz Show’un düzenli olarak yeniden başlayacağı anlamına gelmiyor. Programın yeni bölümlerle devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN YENİ PROGRAMI NEREDEN İZLENİR?

“Organize Sohbetler: Beyaz Özel”, Netflix Türkiye’nin resmî YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. İzleyiciler, yayınlandığında programa kanal üzerinden ulaşabilecek. Yayının kesin saati ve olası yeni bölümlerle ilgili gelişmeler için resmî duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

Beyazıt Öztürk’ün özel yayını, hem ünlü sunucuyu yeniden sohbet programı formatında görmek isteyenler hem de “Organize İşler: Karun Hazinesi” oyuncularını bir arada izlemeyi bekleyenler tarafından yakından takip ediliyor.