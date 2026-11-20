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Beyazıt Öztürk kaç yaşında, Beyazıt Öztürk doğum tarihi ne zaman, nereli, eşi kim ve hangi programları sundu soruları, ünlü sunucunun hayranları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969'da Bolu'da doğdu ve 57 yaşında. Polis memuru bir babanın oğlu olan Öztürk, çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Kariyerine Eskişehir'de radyo programcısı olarak başlayan Beyaz, 1996'da Kanal D'de başlayan Beyaz Show ile Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu talk show programlarından birine imza attı. Sunucu, oyuncu ve komedyen kimliğiyle tanınan Beyazıt Öztürk, bugünlerde Kanal D'de cuma akşamları yayınlanan Beyaz'la Joker bilgi yarışmasını sunuyor. İşte Beyazıt Öztürk'ün hayatı ve kariyeri.

BEYAZIT ÖZTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969 doğumlu. Ünlü sunucu 57 yaşında.

BEYAZIT ÖZTÜRK DOĞUM TARİHİ NE ZAMAN?

Beyazıt Öztürk, 12 Mart 1969'da Bolu'da dünyaya geldi. Ünlü sunucunun burcu Balık.

BEYAZIT ÖZTÜRK NERELİ?

Beyazıt Öztürk, Bolu doğumlu. Babası Artvinli, annesi ise Bulgaristan göçmeni bir aileden geliyor. Babasının polis memuru olması nedeniyle çocukluğu Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçti.

BEYAZIT ÖZTÜRK HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Beyazıt Öztürk, liseyi Bursa'daki Gemlik Lisesi'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Heykel Bölümü'nde eğitim aldı.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

Beyazıt Öztürk, sunucu, komedyen, oyuncu ve radyo programcısı olarak tanınıyor. Kariyerine üniversite yıllarında Eskişehir'de Genç Radyo'da program sunarak başlayan Öztürk, ardından Radyo Klas'ta "Gece Tavuğu" programıyla dikkat çekti. 1995 yılında Number One TV'ye geçerek televizyon kariyerine adım attı. Kendine özgü esprili tarzı ve hazırcevaplığıyla kısa sürede geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLADI?

Beyazıt Öztürk'ün adıyla özdeşleşen Beyaz Show, 6 Aralık 1996'da Kanal D'de yayın hayatına başladı. Program, 2000-2001 yıllarında Star TV'de de ekrana geldi. Toplam 22 sezon yayınlanan Beyaz Show'un son bölümü 4 Mayıs 2018'de izleyiciyle buluştu. Program, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen talk show programları arasında yer aldı.

BEYAZIT ÖZTÜRK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Beyazıt Öztürk'ün rol aldığı başlıca filmler şunlar:

Nihavend Mucize (1997)

Dansöz

O Şimdi Mahkum

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?

Eyyvah Eyvah 2

Öztürk, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmindeki performansıyla Sadri Alışık En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

BEYAZIT ÖZTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Beyazıt Öztürk; Biz Size Aşık Olduk, Karım ve Annem, Kurtlar Vadisi Pusu, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi dizilerde de rol aldı.

BEYAZ'LA JOKER NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beyazıt Öztürk, Kanal D'de yayınlanan Beyaz'la Joker programıyla ekranlara döndü. Erdi Yapım ve CB Yapım imzalı bilgi yarışması, cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Her bölümde iki yarışmacının genel kültür sorularını yanıtlayarak 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalıştığı programda, yanlış cevap veren yarışmacı elenmiyor. Fransa, İspanya ve Portekiz'de yüksek reyting alan bir formatın Türkiye uyarlaması olan program, Beyazıt Öztürk'ün esprili sunumuyla dikkat çekiyor.