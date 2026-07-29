Bewen Enerji halka arz kaç lot verir? Bewen enerji halka arz katılım endeksine uygun mu?

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Bewen Enerji A.Ş., halka arz süreciyle yatırımcıların odağına yerleşti. Şirket, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında talep toplayacak. Halka arz kapsamında hisse fiyatı, katılım endeksi durumu, tahmini lot dağılımı ve başvuru yapılabilecek banka ile aracı kurumlar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Bewen Enerji halka arz ne zaman, Bewen Enerji halka arz fiyatı ne kadar, Bewen Enerji halka arz kaç lot verir ve Bewen enerji halka arz katılım endeksine uygun mu? İşte halka arza ilişkin açıklanan tüm detaylar...

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Bewen Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yatırımcılar, halka arza katılım sağlayan banka ve aracı kurumlar üzerinden üç gün boyunca taleplerini iletebilecek. Halka arz sürecinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak.

Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi bekleniyor.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Bewen Enerji halka arzında bir lot fiyatı 48,10 TL olarak belirlendi.

Şirket tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda halka arz, sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci boyunca yatırımcılar, belirlenen fiyat üzerinden başvurularını yapabilecek.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümünü büyüme hedefleri doğrultusunda değerlendirmeyi planlıyor.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bewen Enerji halka arzında bireysel yatırımcılara düşmesi beklenen lot miktarı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.

Açıklanan tahmini dağılım şu şekilde:

150 bin katılım: Yaklaşık 266 lot (12.794 TL)

250 bin katılım: Yaklaşık 160 lot (7.696 TL)

350 bin katılım: Yaklaşık 115 lot (5.531 TL)

500 bin katılım: Yaklaşık 80 lot (3.848 TL)

700 bin katılım: Yaklaşık 57 lot (2.741 TL)

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 36 lot (1.731 TL)

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 25 lot (1.202 TL)

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 18 lot (865 TL)

Bu rakamlar, olası katılım sayılarına göre hazırlanan tahmini dağılım olup kesin lot miktarı talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Bewen Enerji halka arzına ilişkin paylaşılan bilgilerde, şirket hisselerinin Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı açıklandı.

Bu nedenle halka arz, katılım endeksi kriterlerine göre işlem yapmak isteyen yatırımcılar açısından uygunluk taşımıyor.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZINA HANGİ BANKALAR VAR?

Bewen Enerji halka arzına katılım sağlayabilecek yatırımcılar, talep toplama işlemlerini çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden gerçekleştirebilecek.

Başvuru kabul eden kurumlar şunlardır:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti BBVA

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Midas Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Yatırımcılar, talep toplama tarihleri içerisinde bu banka ve aracı kurumlar aracılığıyla halka arz başvurularını gerçekleştirebilecek. Halka arz sürecine ilişkin kesin sonuçlar ise talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.