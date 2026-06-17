Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak? Beşiktaş, Midtjylland ile mi eşleşti?

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi sonrasında Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi netleşti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan siyah-beyazlılar, Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Midtjylland ile eşleşti. İlk karşılaşmayı sahasında oynayacak olan Beşiktaş'ın Avrupa serüvenine ilişkin detaylar merak edilirken, eşleşmenin tarihleri ve tur şansı da araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki rakibi Danimarka temsilcisi Midtjylland oldu. Siyah-beyazlı ekip, eşleşmedeki ilk karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ MİDTJYLLAND OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, 2. eleme turunda Danimarka'nın güçlü ekiplerinden Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre Avrupa Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Eşleşmenin ilk maçı İstanbul'da, rövanş mücadelesi ise Danimarka'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmaların kesin başlama saatleri ilerleyen günlerde UEFA tarafından duyurulacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE NASIL DEVAM EDECEK?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne eleme aşamasından katılma hakkı elde etmişti. Siyah-beyazlı ekip, önce 2. eleme turunu, ardından 3. eleme turunu ve play-off turunu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılacak.

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ SEZON TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması 16 Eylül'de başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan turnuvanın final karşılaşması ise 26 Mayıs 2027 tarihinde Almanya'nın Frankfurt kentindeki Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF AVRUPA LİGİ LİG AŞAMASI

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koymak isteyen Beşiktaş, Midtjylland engelini aşarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlı camia, Avrupa serüvenine güçlü bir başlangıç yapmak için kritik eşleşmeye odaklanmış durumda.