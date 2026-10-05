Beşiktaş Trabzonspor basket maçı hangi kanalda, Beşiktaş Trabzonspor maçı nereden izlenir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşması için geri sayım sürüyor. Galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak iki takımın mücadelesini kaçırmak istemeyen taraftarlar, "Beşiktaş- Trabzonspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve maça dair tüm ayrıntılar haberimizde.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün parkede dikkat çeken bir mücadele var. Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon başından takip etmek isteyen taraftarlar, maçı Digiturk platformu üzerinden izleyebilecek.

BEIN SPORTS 5 KAÇINCI KANALDA?

Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasını yayınlayacak olan beIN SPORTS 5, Digiturk'te 81. kanalda yer alıyor. Platformlardaki kanal numaralarının zaman zaman değişebildiği göz önünde bulundurularak, izleyicilerin maç saatinden önce kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor. Kanalların dijital platformlarından yapılan yayınlarda da zaman zaman kesinti yaşanabileceği hatırlatılıyor.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nin dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Beşiktaş- Trabzonspor mücadelesi bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılma ihtimaline karşı basketbolseverlerin son duyuruları takip etmesinde fayda var.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki köklü kulübü karşı karşıya getirecek mücadele, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan İstanbul'daki Akatlar Arena'da gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, bordo-mavililer ise deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

PARKEDE ZORLU RANDEVU

Sezonun ilk haftalarında iddialı bir görüntü ortaya koymak isteyen iki ekip, bu akşam parkede kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Beşiktaş iç saha avantajını değerlendirmeye çalışırken, Trabzonspor ise İstanbul'da sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde olacak. Karşılaşma, basketbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatmaya aday.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma : Beşiktaş - Trabzonspor

Organizasyon : Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Tarih : 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat : 19.00

Salon : Beşiktaş Akatlar Arena, İstanbul

Yayın : beIN SPORTS 5 (Digiturk 81. kanal)