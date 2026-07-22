UEFA Avrupa Ligi ön eleme heyecanında Beşiktaş, Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında ise "Beşiktaş Midtjylland muhtemel 11'leri ve maç kadrosu" geliyor. İşte mücadele öncesi beklenen ilk 11'ler, eksik oyuncular ve maç kadrosuna ilişkin son gelişmeler.

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLUYOR!

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda FC Midtjylland'ı ağırlayacak Beşiktaş'ta gözler teknik heyetin belirleyeceği ilk 11'e çevrildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş - Midtjylland muhtemel 11'leri", "maç kadrosu açıklandı mı?" ve "Leandro Trossard oynayacak mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Beşiktaş'ın UEFA kadrosu, muhtemel ilk 11'i ve mücadele öncesi son gelişmeler.

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile FC Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA MAÇ KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler : Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin

Defans : Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djaló, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

TROSSARD BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Leandro Trossard, izinli olması nedeniyle FC Midtjylland karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak. Belçikalı futbolcu, teknik heyetin kararı doğrultusunda bu mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ın kritik Avrupa mücadelesine şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Alexander Nübel - Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara - Salih Özcan, Orkun Kökçü - Vaclav Cerny, Junior Olaitan, İlhan Fakılı - Hyeongyu Oh

MAÇ BEŞİKTAŞ PARK'TA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki kritik mücadele, İstanbul'daki Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan avantajlı bir skorla ayrılarak tur yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.