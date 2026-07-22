UEFA organizasyonunda sahaya çıkmaya hazırlanan Beşiktaş, Midtjylland karşısında kritik bir mücadele verecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise "Beşiktaş Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç şifresiz mi?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Beşiktaş-Midtjylland maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm ayrıntılar.

BEŞİKTAŞ - FC MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda sahne alacak Beşiktaş, Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa yolculuğundaki kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, "Beşiktaş - FC Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maça dair merak edilen tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ - FC MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile FC Midtjylland arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme karşılaşması, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ - FC MIDTJYLLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Avrupa arenasındaki kritik mücadelede ilk düdük 21.00'de çalacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde ederek tur için önemli bir adım atmayı hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ - FC MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile FC Midtjylland arasındaki mücadele, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, internet üzerinden platform abonelerine sunulacak.

BEŞİKTAŞ - FC MIDTJYLLAND MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverlerin, S Sport Plus aboneliği üzerinden maçı canlı izleyebileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ - FC MIDTJYLLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Beşiktaş - FC Midtjylland karşılaşması, İstanbul'da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle Avrupa kupalarına galibiyetle başlamayı amaçlıyor.