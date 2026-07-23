Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmek adına kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak mücadelede Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş Midtjylland maçı hangi kanalda? Beşiktaş Midtjylland nerede izlenir, hangi kanal veriyor? Detaylar...

BEŞİKTAŞ MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Midtjylland arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşması, Türkiye’de resmi yayıncı olarak S Sport Plus platformundan canlı ve şifreli şekilde ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ MİDTJYLLAND NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş - Midtjylland karşılaşmasını izlemek isteyen futbolseverlerin kullanabileceği resmi yayın seçeneği S Sport Plus olacak. Dijital yayın platformu üzerinden üyelik oluşturan kullanıcılar, maçı canlı olarak takip edebilecek.

Karşılaşma İstanbul’da oynanacağı için Beşiktaş taraftarları mücadeleyi Tüpraş Stadyumu’nda tribünden izleme fırsatına da sahip olacak. Stad atmosferinin yüksek olması beklenen maçta siyah-beyazlı taraftarların takımlarına büyük destek vermesi öngörülüyor.

Televizyon veya dijital platform üzerinden maçı izleyemeyecek futbolseverler için ise radyo yayını alternatifleri bulunuyor. Mücadelenin canlı sesli anlatımı TRT Radyo 1 üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca maçın canlı gelişmeleri spor haber sitelerindeki anlık anlatımlarla izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ MİDTJYLLAND NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak.

İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.00’de başlayacak. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, kendi sahasında oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir sonuç alarak rövanş öncesi moral kazanmayı hedefliyor.

Karşılaşmanın ardından iki takım arasındaki turun kaderi rövanş mücadelesinde belli olacak. İlk maçta alınacak skor, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi hedefleri açısından büyük önem taşıyor.