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Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak mücadele öncesi maçın tek karşılaşma mı yoksa iki ayaklı mı olduğu merak konusu oldu. “ Beşiktaş Marsilya tek maç mı, rövanşı var mı?” sorusuna yanıt arayan taraftarlar, karşılaşmanın formatına ilişkin detayları araştırıyor. İşte merak edilen bilgiler...

BEŞİKTAŞ MARSİLYA TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gündeminde maçın formatı ve yayın bilgileri yer alıyor. “ Beşiktaş Marsilya tek maç mı, rövanşı var mı?” sorusunun yanıtı merak edilirken, karşılaşmanın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı da araştırılıyor. İşte Beşiktaş-Marsilya maçına ilişkin tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI TEK MAÇ MI?

Beşiktaş ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşmanın ardından iki takım arasında ikinci bir maç, yani rövanş karşılaşması yapılmayacak. Bu nedenle futbolseverler, Beşiktaş-Marsilya mücadelesini tek karşılaşma olarak takip edecek.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek mücadele için futbolseverler maç saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Marsilya arasındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Siyah-beyazlı ekibin sahasında oynanacak mücadele öncesinde taraftarların maçın yayınlanacağı kanallara ilişkin araştırmaları da sürüyor.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasına İstanbul'daki Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. Mücadele, 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasının CBC Sport ve TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, kullandıkları platform üzerinden ilgili kanalın yayın bilgilerini kontrol edebilir.

TRT 1 BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT 1, farklı platformlarda çeşitli kanal numaraları üzerinden izlenebiliyor. Verilen bilgilere göre TRT 1; D-Smart 26, Digiturk 23, Fil Box 20, Kablo TV 22, Tivibu 22 ve Turkcell TV+ 21. kanal üzerinden takip edilebiliyor. Kanal numaraları platformlara göre değişebileceği için güncel yayın listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak. Mücadele tek maç üzerinden gerçekleştirilecek ve rövanşı olmayacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri arasında ise TRT 1 ve CBC Sport yer alıyor.