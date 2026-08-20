Avrupa serüvenine 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kadar yükseldi. Siyah-beyazlı ekip, bu aşamada Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı, S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasının yayıncısı S Sport Plus olarak açıklandı. Mücadele, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGIRIS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı, S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Karşılaşma, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki yolculuğunda lig aşamasına kalma mücadelesinin ilk karşılaşması olacak.

BEŞİKTAŞ KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadele Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.