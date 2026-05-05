Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

“Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusu, karşılaşma öncesinde arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Beşiktaş ve Konyaspor mücadelesinin tarihi, saati ve yayıncı kanalı taraftarlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler bu önemli mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşma ATV üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Ayrıca Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden de erişim sağlanabilecek. Türksat uydusu ve internet yayını ile de maç canlı olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi 05 Mayıs 2026 Salı günü oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada kazanan taraf finale yükselecek.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. İstanbul’da oynanacak mücadelede iki takım da final bileti için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ – KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta atmosferin oldukça yüksek olması öngörülüyor.