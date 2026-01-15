Beşiktaş Keçiörengücü maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Keçiörengücü golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Kupa mesaisinde heyecan dorukta: Beşiktaş Keçiörengücü canlı maç anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonlar burada! "Beşiktaş - Keçiörengücü golleri kim attı?" sorusunun yanıtı ve sahadaki mücadelenin tüm özeti futbol tutkunları için bir araya getirildi. İşte Tüpraş Stadyumu'ndaki dev randevunun sonucu, takımların sergilediği performans ve kupa yolunda bir üst tura yükselen ekibe dair tüm merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanı, Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasındaki kritik mücadeleyle devam ediyor. Siyah-beyazlıların kupa yolculuğundaki bu önemli sınavı, 15 Ocak Perşembe günü saat 20:30 itibarıyla başladı. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği bu dev karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. İstanbul'un kalbi Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmıyor.

ATV CANLI İZLE: ŞİFRESİZ YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beşiktaş - Keçiörengücü mücadelesini televizyondan veya dijital mecralardan izlemek isteyenler için ATV, geniş bir erişim ağı sunuyor. "ATV canlı izle" seçeneğiyle maçı şifresiz takip edebileceğiniz platformlar ve kanal numaraları şu şekildedir:

Digiturk: 25. Kanal

D-Smart: 25. Kanal

Kablo TV: 24. Kanal

Tivibu: 24. Kanal

Turkcell TV+: 24. Kanal

Vodafone TV: 25. Kanal

Türksat uydusu üzerinden şifresiz yayın yapan ATV, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de HD kalitesinde kesintisiz izleme imkânı sağlıyor.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ? CANLI SKOR TAKİBİ

Müsabaka henüz sona ermemiş olup, sahadaki heyecan tüm hızıyla sürmektedir. "Beşiktaş maçı kaç kaç?" ve "Golleri kim attı?" sorularının yanıtları, maçın devam eden dakikalarında netleşmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın baskılı oyunu karşısında Keçiörengücü'nün sergileyeceği direnç, maçın kaderini belirleyecek. Canlı skor takibi ve anlık gelişmelerle kupa heyecanı dakika dakika yaşanıyor.

MAÇ ÖZETİ VE GOLLER NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından, maçın en kritik anları ve fileleri sarsan goller merak konusu olacak. Beşiktaş Keçiörengücü maç özeti ve golleri, müsabaka tamamlanır tamamlanmaz ATV'nin dijital platformları ve resmi internet sitesi üzerinden futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Maçın sona ermesiyle birlikte tüm özet görüntülerine şifresiz olarak ulaşabilirsiniz.