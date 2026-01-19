Haberler

Güncelleme:
Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu ve detaylar...

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş - Kayserispor maç kadroları ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure, Abraham

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu! BJK Kayseri ilk 11'ler belli oldu mu?

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

