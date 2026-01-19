Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu! BJK Kayseri ilk 11'ler belli oldu mu?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş - Kayserispor maç kadroları ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Toure, Abraham

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Semih Güler, Denswil, Carole, Furkan Soyalp, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer alıyor.