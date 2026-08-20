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Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kauno Zalgiris maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kauno Zalgiris maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda belli oldu. Beşiktaş Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Kauno Zalgiris maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı yayın bilgisi!

Beşiktaş Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Kauno Zalgiris maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları Beşiktaş Kauno Zalgiris maçını şifresiz ve canlı izleyebilecekler.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kauno Zalgiris maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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